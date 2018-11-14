AK Kadınlardan diyabete farkındalık

AK Parti Antalya Kadın Kolları ‘14 Kasım Diyabet Günü' dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle diyabetin verdiği zararlara farkındalık oluşturdu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı farkındalık çalışmasına Antalya Kadın Kolları'da düzenlediği programlarla katılım sağladı. AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilen çeşitli hastalıklara zemin hazırladığını belirterek, diyabetin ciddi bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Özçay, “Özellikle hipertansiyon, obezite ve tip 2 diyabet gelişimi için birinci sırada hazırlayıcı etkenleri oluşturmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu IDF 2017 verilerine göre, dünya'da 425 milyon diyabetli yetişkin vardır; bu demektir ki her 11 kişiden 1'i diyabet hastasıdır. Çoğu kişinin diyabetli olduğunu bilmediğini de dikkate alırsak bu sayı artış gösterecektir. Başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve bu türlü ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halkımızın sağlığının korunması için tüm dünya'da diyabet farkındalığını arttırmak amacıyla “14 Kasım Diyabet Günü” olarak belirlenmiş ve çeşitli çalışmalarla, programlarla diyabet'e karşı farkındalık oluşturulmak istenmiştir” dedi.

“Hareketli ol, diyabetli olma”

Diyabet haftası dolayısıyla AK Parti Antalya İl Kadın Kolları 'nın gerçekleştirdiği programlar hakkında da bilgi veren Özçay şöyle konuştu:

“Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımızın başlattığı bu anlamlı etkinliğine Antalya olarak bizde çeşitli programlar düzenleyerek katılımımızı sağladık. İlçelerimizde gerçekleşen farkındalık seminerleri, yürüyüşler ve ziyaretler düzenledik.” Hareketli Ol Diyabetli Olma” sloganıyla tüm kadınlarımız farkındalık etkinliklerinde buluşarak hemşehrilerimize diyabetin verebileceği zararları anlattı. Diyabetin verdiği zararların neler olduğunu mikro ölçekte ailede hem de makro ölçekte tolumda farkındalık oluşturması için AK Parti Antalya Kadın Kollarımızın bu çalışmalarının gerekli bilinci oluşturmasını, tüm vatandaşlarımızında sağlıklı, huzurlu ve diyabetsiz bir hayat geçirmesini diliyorum”