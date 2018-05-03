AK parti aday adayı Prof. Dr. Kadir Ulusoy:

Dr. Kadir Ulusoy, Antalya’da AK Parti’den aday adayı oldu. Antalya’nın yanı sırada birçok şehirde eğitim, kültür ve gençlik konularında çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Ulusoy, “vakit; tarihin bize yüklediği sorumluluk ve şuurla hareket etme vaktidir” dedi.

“Biz mazlum insanların temsilcisi ve sözcüsü olmak durumundayız” diyen Ulusoy, adaylığıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Gerek Türkiye, gerekse Türkiye’yi çevreleyen Havzalardaki kanı durdurmak boynumuzun borcudur. Taraflı tarafsız herkes görüyor ve biliyor ki son 16 yıl içinde ülkemizde çok önemli hizmetler edildi, Türkiye oyunbozan ve oyun kuran bir ülke oldu. Bu hizmetlerin devamından rahatsız olanlar bazı kılıflar uydurarak istikrarı bozma derdindeler. Bizler ülke menfaatini her şeyin üstünde tutarak mücadeleye devam etmek zorundayız. Yüce Rabbimiz bütün mazlum insanların yar ve yardımcısı olsun. Gün, birlik günüdür. Gün, kucaklaşma günüdür. Gün kardeşçe yaşama ve zalimle mücadele günüdür. Bende, 24 Haziran 2018 Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet adamlığına ve liderliğine inanmış bir Yörük çocuğu olarak safımı belli etmek adına; Yüce Milletin ve Devletin bekası için, geleceğimize daha iyi bir yarın hazırlayabilmek için, ülkemizin özellikle sosyal, kültürel ve eğitim politikalarında halkın sesi olabilmek için “ben değil, biz anlayışıyla” “her şeyi bilen değil, insanları dinleyen” bir siyaset anlayışı ile aday adaylık sürecimi başlattım.”