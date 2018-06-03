Gazipaşa’da AK Parti İlçe Başkanlığı ve seçim ofisini ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Seyit Emre Göyük, parti üyeleri ve vatandaşlarla sohbet etti. Milletin verdiği destek ile tüm Türkiye’de bundan sonra gençlerin sesinin daha gür çıkacağını belirten Göyük, AK Parti’yi ve gençleri mecliste temsil etmek için var gücü ile çalışacağını söyledi. Seçim ofisi ziyareti sonrası ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Göyük, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

“AK Parti’nin gençlerden beklentisi yüksek”

AK Parti’nin Antalya listesinde gençleri temsilen yer aldığını söyleyen Göyük, AK Parti’nin gençlerden beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti. AK Parti’nin seçim beyannamesinde gençlere özel bir yer ayrıldığını belirten Göynük, “AK Parti kurulduğu günden bugüne, Türk siyasi hayatında genç düşünen, değişimden ve dönüşümden yana olmuş vizyoner bir parti olmuştur. Yeni dönemde, gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini, ekonomik büyüme açısından en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gençlerimizle küresel alanda yeni başarı hikâyeleri yazacağız. Bunları başkalarını izleyen değil, başkalarının örnek aldığı, dünyada adından söz ettiren, sonuna kadar güvendiğimiz genç kardeşlerimle birlikte başaracağız” dedi.