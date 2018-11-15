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AK Parti Antalya eski İl Başkanı Sümer anjiyo oldu

AK Parti Antalya eski İl Başkanı Rıza Sümer, anjiyo oldu.

Vücudunda yanma hissiyle doktora başvuran Sümer'in damarında yüzde 90'a varan tıkanma tespit edildi. Sümer Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla damar açılarak sağlığına kavuştu. İki gün hastanede kalan Sümer, dün sabah saatlerinde taburcu oldu. Rıza Sümer'in operasyon sonrası ilk ziyaretçileri ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu. Sümer'i hastanede ziyaret eden Türel ve Taş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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