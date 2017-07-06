AK Parti Antalya kongrelere hazırlanıyor

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden başkanlık ettiği il başkanları toplantısının ardından Demre’de 19 İlçe başkanı ile bir araya gelerek kongre süreciyle ilgili alınan kararları aktardı. İl Başkanları toplantısı ile kongre sürecinin başladığını belirten Sümer, “Yeniden Genel Başkan olarak il başkanları toplantımıza başkanlık eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yeni atılım döneminde teşkilatlarda atılacak adımlara ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla teşkilatlarımızda yeni bir heyecan yeni bir canlanma yaşanmakta. Bu geri dönüş tabi ki beraberinde birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Kongre takvimimiz 4 Temmuz’da delege dağılım listelerinin ilanı ile başladı. 19 Ağustos-12 Kasım’da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak. İlçelerimizde kongre için çalışmalar bugünden itibaren başlayarak 2019 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanacağız” dedi.