Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 13:04

AK parti Antalya Milletvekilleri Bakan Veysel Eroğlu’yla görüştü

AK parti Antalya Milletvekilleri Bakan Veysel Eroğlu’yla görüştü

06 Ocak 2017 13:04

AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kaş ilçesi heyeti ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatıcı, İsmail Sarıca ve İrfan Karaca katıldı.
Ziyarette Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’ya yapılan yatırımlar orman ve su yatırımları, baraj ve gölet projeleri hakkında bilgi verdi. Kaş ilçesine yapılacak Kasaba Barajı ile sular altında kalacak Kemer mahallesinin nereye nakledileceği konusunda Bakan Eroğlu ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Antalya yatırımları için teşekkür ettiler
Milletvekilleri özellikle su kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip Antalya’nın bu potansiyelini kullanma açısından Orman ve Su işleri Bakanlığının önemli yatırımlar yaptığını ifade ettiler. Bakanlığın yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirterek 1071 gölet projesi kapsamında Antalya’da 18 gölet ve sulama tesisinin yapılacağını, böylece 86 bin 100 dekar arazinin sulanacağını söylediler.Milletvekilleri ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na, Kaş İkizce, Sütleğen, Kumluca Adrasan, Finike Kapıçay Barajı, Demre, Kumluca, Elmalı Taşkın Koruma projeleri inşaatları, Alanya içme suyu isale ve arıtma projesi, göletler, sulama sistemi gibi devam eden yatırımlar için Antalya adına teşekkür ettiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
14
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç