AK Parti Antalya teşkilatında bayramlaşma töreni

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yerel seçimlerde Muratpaşa’yı alacaklarına dikkat çekerek, "2019’da nasıl belediyecilik yapıldığını CHP’ye göstereceğiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Halka hizmeti hakka hizmet olarak idrak ederek siyaset anlayışı yaptığımız için, nefsimize yenik düşmüyoruz" diye konuştu.

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı’nda bayramlaşma töreni yapıldı. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AK Parti Antalya Milletvekilleri Senanur Çelik, Kemal Çelik, Atay Uslu, Mustafa Köse ve AK Parti A takımı MKYK Üyesi Gökçen Özdağan Enç ve çok sayıda partili katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarla bayramlaştığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya için alınan hizmetleri yerinde gördüğünü söyledi. Türel, "Antalya’mızın her yerinde büyükşehirimizin, devletimizin hizmetleri var. Bir tarafta vekillerimiz, teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz Antalya’da adete hep birlikte başarı öyküsü yazıyorlar. Dışişleri bakanımızla birlikte, Cumhurbaşkanımızın Antalya’ya olan ilgisini alakasını anlatmaya kalksam saatlerce beklemek durumunda kalırsınız. Cumhurbaşkanımızın Antalya hassasiyeti, MKYK’nın yeni listesinde de ortaya çıktı" dedi.

"Halka hizmeti hakka hizmet olarak düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’yı asla ihmal etmeyeceğinin altını çizen Türel, MKYK listesine değinerek şu ifadeleri kaydetti:

" Biz Allah’tan bir göz istedik, iki göz verdi şükürler olsun. Bu hizmetlerin gerçek mimarları sizlersiniz. Eğer biz olmayı başarmasaydık, bu hizmetleri hala bekliyor olurduk. Biz bu hizmetleri sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Bu bayram gününde küskünlükleri bir kenara koyma zamanı geldiğini unutmayalım. Partimizde kardeşlik havası zaten ziyadesiyle hakim. Halka hizmeti hakka hizmet olarak idrak ederek siyaset anlayışı yaptığımız için, nefsimize yenik düşmüyoruz"

"Yerel seçimlerde biz 20 belediyeye talibiz"

Teşkilatın Antalya için gece-gündüz çalıştığını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, beraber olduktan sonra daha da güçleneceklerine dikkat çekti. Taş, " Çok güçlü bir aileyiz. Teşkilatımız fedakarlık yaparak çalışıyorlar. Bakanlarımızla Antalya için yapılacak yatırımları konuşuyoruz. Eylül ayında Şehir Hastanesi’nin temeli atılacak şuanda ihale aşamasında. Bizler Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracağız. Önümüzde yaklaşan yerel seçimler var. İnşallah gerçekleşecek yerel seçimlerde biz 20 belediyeye talibiz" şeklinde konuştu.

"Muratpaşa’yı alacağız"

24 Haziran seçimlerine değinen Başkan Taş, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye Antalya’dan 615 bin oy çıktığını kaydetti. Taş, "Bu çalışmalar sizlerin gayretleriyle oluyor. Muratpaşa’yı alacağız, 2019’da nasıl belediyecilik yapıldığını CHP’ye göstereceğiz" sözlerine ekledi.

Öte yandan AK Parti Antalya Milletvekilleri ise yerel seçimlere değinerek, parti içinde birlik ve beraberlik içinde olduklarına vurgu yaptı.