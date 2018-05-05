AK Parti Antalya’da temayül yoklaması

Dönem Milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması komisyon başkanı Murat Alparslan ’ın gözetmenliğinde AKM’ başladı. Aday adaylarının listelerinin bulunduğu tercih listesinden 16 aday adayı işaretlenerek oy kullanma işlemi yapılıyor Yoklamada il, ilçe ana kademe kadın gençlik kolları yönetimlerinden yaklaşık 3 bin partili 124 aday için oy kullandı. Oy kullanma işleminde 16 aday için seçim yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu sayıdan az yada fazla seçim yapılan tercih listeleri geçersiz olarak kabul edileceği bildirildi. AK parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ta temayül yoklamasında partililere kısa bir konuşma yaparak yoklamanın hayırlı olmasını diledi. AK Parti Genel Merkezi tarafından değerlendirilecek olan sonuçlar kesin isimler olmadığı için açıklanmayacak. Adaylar, 21 Mayıs tarihinde yine AK parti Genel merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Başkan Türel’de oyunu kullandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’de AK parti Antalya teşkilatının Cam Piramitte yapılan Temayül yoklamasına katıldı. Başkan Türel temayül yoklamasında yaptığı konuşmada “Hayırlı olsun çok güzel heyecan. Partimizin en önemli geleneklerinden birisi temayül yoklaması yapmak ve aynı zamanda parti içi heyecan oluşmasına vesile oluyor. İçerisi heyecanlı tabi aday adayları listede kendilerine iyi bir yer edinebilmek için gayret gösteriyor. Antalya’da 124 aday adayı var. Birbirinden değerli gönül istiyor ki hepsini yazalım ama bu mümkün değil tabi ki. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız arasında mutlaka temayül yoklamaları önemli bir değerlendirme faktörü olur. Bunun neticesinde kamuoyu anketleri ve genel merkez ve cumhurbaşkanımız genel başkanımız kararıyla listeler son halini alır. Tatlı heyecan yaşıyoruz. Başarılar diliyoruz. Bütün arkadaşlar için haklarında hayırlısı olsun” dedi.