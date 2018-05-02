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02 Mayıs 2018 20:11

AK Parti Antalya’ya 125 milletvekili aday adayı başvurdu

AK Parti Antalya ‘da milletvekilliği aday adayı başvuru süreci tamamlandı.

AK Parti Antalya’ya 125 milletvekili aday adayı başvurdu

02 Mayıs 2018 20:11

Başvuru süreci boyunca 125 isim milletvekilli adaylığına aday oldu.


Başvurular ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş Millete hizmet yolunda AK Parti’ ye yine her dönemde olduğu gibi büyük teveccüh yaşandığını söyledi. Aday adaylığı başvuru sürecinini başlamasının ardından memleket, millete AK Parti kadrolarında milletvekili olarak hizmet etmek isteyenlerin başvurularını aldıklarını hatırlatan Taş, " Ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçimin öncesinde partimize duyulan bu güven hepimizi ülkemiz adına mutlu etmiştir. Antalya’dan 125 milletvekili aday adayımızın başvurularını alarak başvuru sürecimizi tamamladık. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla listemizi genel merkezimize göndereceğiz. Tabi bu sürecin en önemli ayaklarından biriside temayül yoklamalarımız olacaktır. 5 Mayıs Cumartesi günü ülke genelinde tüm teşkilatlarımız temayül yoklamalarını gerçekleştirecek Biz de Antalya’mızda gerçekleştireceğimiz temayül yoklamalarımızla birlikte genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kararını bekleyeceğiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte partimizin milletvekilliğine talip olan tüm aday adaylarımıza partimiz adına teşekkür ederim. " dedi




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