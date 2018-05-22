AK Parti Demre SKM’nin açılışı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre ilçe SKM açılışını Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, AK Parti Demre İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar ile birlikte yaptı. Açılışta Menderes Türel, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin geleceğini yazacak önemli bir tarih olduğunu belirtti. Türel, “24 Haziran, Türkiye’yi teslim almak isteyenlerle teslim etmek istemeyenlerin mücadelesidir. Hep birlikte teslim etmeyeceğiz inşallah” diye konuştu.

“Türkiye’nin başarısından rahatsız oluyorlar”

Türkiye’nin her alanda şaha kalktığını söyleyen Türel, 3. Köprü, 3. Havaalanı, Marmaray gibi projelerin yanı sıra kendi topunu, tüfeğini yapan bir Türkiye’yi hazmedemeyenler olduğunu ifade etti.

Türel, “Avrupa ve Amerika, Türkiye’nin bu başarısından rahatsız oluyor. Dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline gelen ve bunu dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başaran bir ülkede, bütün bu başarılara imza atan AK Parti iktidarını nasıl memleketin başından, liderimizi nasıl bu milletin başından uzaklaştırırız diye bir sürü tuzak, kumpas kuruluyor” dedi.

“Birileri bu ülkeyi kontrol altında tutmak istiyor”

AK Parti iktidarının ülke ekonomisini 3,5 kat büyüttüğünü ifade eden Türel, “Birileri bu başarıları istemiyor. Birileri bu ülkeyi hep kontrol altında tutup, uzaktan kumandayla idare etmek istiyor çünkü geçmişte de öyle yapmışlar” diye konuştu. Geçmişte IMF’nin kredi bahanesiyle Türkiye’nin bütün işlerine karışır hale geldiğine vurgu yapan Türel şunları söyledi; “IMF’den kredi aldık diye ‘bu ülkede pamuk ekemezsin, tütün ekemezsin. Asgari ücreti şu kadar yapacaksın’ deniyordu. Ama ne oldu Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına geldi. IMF’ye ilk toplantıda dedi ki ‘Borcun hepsini kapatıyorum.’ IMF ‘kapatamazsın. Süresinde ödeyeceksin. Personel sayısını şöyle yapacaksın, maaşlarını böyle yapacaksın, faizleri indireceksin’ dedi. Cumhurbaşkanımızda “Bir dakika ülkeyi biz yönetiyoruz. Siz yönetmiyorsunuz. Siz alacağınız paraya bakın, vereceğiniz paraya bakın dedi.”

“24 Haziran’da da başaramayacaksınız”

Ülkenin başkaları tarafından kontrol edilmesine izin vermediği için AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkenin başından uzaklaştırmanın yollarını arayanlar olduğuna dikkat çeken Türel, Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, gibi tezgah, yalan ve iftira senaryolarla AK Parti iktidarını uzaklaştırmaya çalışanların darbe girişimiyle de bunu başaramadığını söyledi. Türel, 24 Haziran seçimleri öncesinde ekonomiyi manipüle ederek, seçmenin tercihinin etkilenmeye çalışıldığını belirterek, “Bu millet gözünü açtı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan ile onu seçtirmek istemeyenlerin yarışı. Bu milletin yükselişi, bu milletin büyümesi bütün o dış güçlere rağmen Recep Tayyip Erdoğan’la başarılıyor. O’nu bu memleketin başından uzaklaştırmak istiyorlar. Hep birlikte sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.