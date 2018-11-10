AK Parti eski Demre İlçe Başkanı aday adayı oldu

Veli Sertbaş, dilekçesini İlçe Başkanı Ünal Arıkan'a verdi.

Veli Sertbaş, 2002 yılından beri siyasetin içinde olduğunu belirterek, “Partimdeki teşkilatların her kademesinde görev aldım. Antalya siyasetine değer katan rahmetli il başkanımız Hamza Taş, Türkiye'nin dünyadaki sesi Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya'nın mimarı Menderes Türel gibi marka bir başkanla çalışmak bana çok şeyler kazandırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleriyle büyük bir ivme kazanan Demre'mizin tarımda ve turizmde modernleşme çalışmalarını devam ettirmek, daha yaşanabilir şeffaf yönetim anlayışıyla Demre'mizi dünyanın konuştuğu marka bir şehir yapmak,

Demre'mize hak ettiği değeri kazandırmak için Demre sevdalısı olarak yola çıktım.” dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Veli Sertbaş'a başarı diledi.