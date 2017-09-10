AK Parti Manavgat 6. Olağan İlçe Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Akseki ve Serik ilçe başkanları, Akseki Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar ve partililer katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Öz’ün açılış konuşmasının ardından milletvekilleri adına İbrahim Aydın ve Antalya İl Başkanı Rıza Sümer birer konuşma yaptı.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 15 yıllık iktidarında Türkiye’nin başta eğitim, sağlık ve ulaşım olmak üzere çağ atladığını belirterek, “Dün kitap kalem bulunamazken, kitapların bedava dağıtıldığı, tabletlerle eğitim yapılan bir sürece geldik. Dün ülke 5 cente muhtaç iken, bugün dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi haline geldik. İşte bütün bu gelişmelerden dolayıdır ki Avrupa’nın bazı ülkeleri Türkiye’yi ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kendilerine düşman gibi görmeye başlamıştır. Almanya’nın, Hollanda’nın Türkiye’ye olan tavrının sebebi Türkiye’nin artık kendi uçağını, kendi silahını üretmeye başlaması ve kendi ayakları üzerinde durmasıdır” dedi.

Avrupa ülkelerini bir nebze olsun anlayabileceğini belirten Ünal, Türkiye Cumhuriyeti’nin FETÖ ve PKK gibi çok sayıda terör örgütüyle mücadele ettiğini, bu mücadele sırasında ana muhalefet partisi CHP’nin terör örgütlerinin ve Türkiye’nin karşısında olan Avrupa ülkelerinin yanında yer aldığını söyledi. FETÖ terör örgütünün devlet içerisine kendi hükümetleri döneminde yerleşmediğini, aksine kendi hükümetlerinin bu örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirten Ünal, “AK Parti iktidarı FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya çıkardıktan sonra kökünü kazımak için mücadeleye başlamıştır. Bu süreçte ana muhalefet partisi ne yazık ki terör örgütünün yanında yer almıştır. Bunun yanında MHP lideri Devlet Bahçeli ise bir devlet adamının nasıl olması gerektiğinin en güzel örneğini sergilemiş ve hükümetin başta terörle mücadele olmak üzere yaptığı güzel hizmetlerin yanında olmuştur. Ben buradan sizlerin huzurunda göstermiş olduğu tutum nedeniyle Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste ile gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Hasan Öz yeniden ilçe başkanı oldu. Öz’ün listesinde şu isimler yer alıyor:

“Yönetim Kurulu Asil: Yusuf Halimoğlu, Hüseyin Hüsnü Sözen, Selma Kendiroğlu, Mehmet Avcı, Emre Uluçay, Kudret Kara, Hasan Kaya, Ahmet Ali Erol, Ali Rıza Özyer, Hulusi Öz, Derya Kaya, Beyhan Çil, Yasemin Şahin Çifçi, Basri Gümüş, Erhan Çetin, Mehmet Ali Günal, Ali Özdemir, Gülsüm Acar, Niyazi Ünal, Fikret Gündüz, Ahmet Kurt, Zeynep İnci, Kazım Aydın, Mustafa Taşar.

Yönetim Kurulu Yedek: Hüseyin Çekiç, Hasan Özcan, Olgun Hayıt, Abdurahman Bağcacıoğlu, Muhammet Tokgöz, Nail Gök, Hasan Atalay, Necmi Şevgin, Tuncay Sarı, Seyfettin aktaş, Mehmet Ali Güven, Halil İbrahim Taş, Erdoğan Erçağ.”