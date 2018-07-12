AK Parti heyeti EXPO’yu gezdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, alanda yapılan çalışmalarla ilgili AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. Özen, EXPO 2016 Antalya sergi alanını ilk açıldığı zamana döndürmek için çalıştıklarını söyledi. Expo alanına girişlerin ücretsiz olmasına karar verdiklerini belirten Özen, “Expo alanını Vatandaşlarımıza, Ramazan Bayramının 1. Gününden itibaren ücretsiz hala getirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın Ülkemizin İlk ve tek Exposunu ziyaret ederek ona sahip çıkmasıydı. Expo, Bayramın ilk gününden itibaren büyük bir ilgi görmesi bizleri mutlu etti” dedi.

Taş, İl Müdürü Mustafa Özen’e yapılan çalışmalar ile ilgili teşekkür ederek alandan ayrıldı.