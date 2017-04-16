AK Parti İl Başkanı Sümer oyunu kullandı

Sabah erken saatlerde Muratpaşa Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen Rıza Sümer 1250 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminden önce sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Sümer referandum ile ilgili açıklamada da bulundu. Sümer; “ Ülkemiz için son derece önemli bir referandum sürecini daha geride bırakıyoruz. Referandum tarihinin açıklandığı ilk günden bu güne AK Parti Antalya Teşkilatları olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Artık bugün istikrar için güçlü Türkiye için anahtar milletimizin elinde. Kazanan Türkiye olacaktır” dedi.