Ak Parti İl Başkanı Sümer’den 28 Şubat mesajı

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 28 Şubat sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasi ile birlikte daha iyi anlaşıldığını belirtti. 28 Şubat 1997’de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ile post modern darbe olarak anılan sürecin başladığını hatırlatan Sümer, "Türkiye siyaset tarihimizde demokrasimize ve insan haklarına vurulan kelepçelerden biriside hiç şüphesiz 28 Şubat post modern darbe girişimidir. Bugün 28 Şubat dediğimizde herkesin aklına milli iradeye yönelik kirli oyunlarla tehditlerle gerçekleşen darbe girişimi aklına gelmektedir. Post modern darbe girişimiyle sadece siyaset ve milli irade hedef alınmamış vatandaşımız, memurlarımız, iş dünyası ve öğrencilerimiz de türlü zulümlere maruz kalmıştır. Milletimizin iradesine yönelik bu düşmanca tutum o dönem hak, hukuk ve adalet gibi kavramların ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur” dedi

28 Şubat süreci

28 Şubat sürecinde yaşanan olayları da hatırlatan Sümer, “Sırf oruç tuttuğu için, namaz kıldığı için görevinden atılan savcılarımız, hâkimlerimiz ve askerlerimiz oldu. Annesi başörtülü olan askerlerimiz okullara alınmaz, asker evladı için yemin törenine giden anne tel örgüler arkasında evladını izlerdi. Birçok başörtülü öğrencilerimiz okullardan atıldı, öğrenciler kurulan ikna odalarında başlarını açmaları için zorlandı. Gençlerin anayasal hakkı olan eğitim hakları ellerinden alındı. Ülkemizi her zaman içerden karıştıran dış güçler o dönemlerde de laik-anti laik gibi ayrıştırmacı bir söylemlerle yine kardeşi kardeşe düşürmek istediler. 28 Şubat döneminde Anadolu sermayesinin önü kesilerek “yeşil sermaye” damgası vurulmuş darbeci medya aracılığı ile bu yerli ve milli şirketlerin listesi gazetelerde yayınlanmış ve halkın bu şirketleri boykot etmesi istenmiştir. Muhafazakâr medya üzerinde ciddi baskılar yapılarak halkın haber alma özgürlüğü engellenmiştir. Gazete manşetleriyle birçok kişi yargısız infaz edilerek halkı kışkırtacak yayınlara imza atmışlardır. Yine o dönemde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece şiir okuduğu için 28 Şubat cuntacıları tarafından hapse mahkûm edilerek siyasi hayatı bitti “muhtar bile olamayacak” diye manşetler attırıldı. Bugün bunlar o dönemi yaşamayan gençlerimiz için birer hikâye gibi gelebilir ancak bu karanlık darbe süreçleri bu ülkede maalesef yaşandı. Bugün gençlerimizin AK Parti ile Türkiye’nin kazanımlarını o zorlu günlerle kıyaslayarak değerlendirmeli eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki uçurum farkı görmelidir” diye konuştu.

“2019’da demokrasimiz taçlanacak”

Yaşanan zorlu dönemlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkıldığını savunan Sümer, “Siyasi partilerin kapatıldığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı, milletimizin en temel haklarından mahrum edildiği bir dönemde milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte iradesine yeniden sahip çıkmıştır. Milletimizin oylarıyla tek başına iktidar olan partimiz ülkemizi o yılların sıkıntılı atmosferinden alarak hızlı bir şekilde refahı ve huzuru sağlamıştır. Milletimiz 16 yıldır AK Parti’ye verdiği destek ile bu güven ve huzur ortamının devamlılığını sağlıyor. Çünkü yıllar geçse de 28 Şubat’ın izleri milletimizin hafızasından silinmeyecektir. Hiçbir demokraside yeri olmayan bu çağ dışı engellemeler AK Partimiz ile son bulmuştur. Hükümetimizin yeni çalışmalarıyla da inşallah bu cuntacılığın önünü kesiyoruz. Milletimizin iradesinin doğrudan söz sahibi olduğu yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile artık egemenlik kayıtsız şartsız milletimizin elinde olacak. AK Parti ile gerçek demokrasiyi yaşayan milletimiz 2019’da gerçekleşecek ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yepyeni bir döneme imza atarak demokrasimizi taçlandıracaktır. Bu günlere ülkemiz hiç kolay gelmedi. Kirli emellerini gerçekleştirmek isteyen bu cunta zihniyeti AK Partimizi her zaman hedef alarak saldırmış bu huzur ve refah içerisinde devam eden istikrarı bozmak istemiştir. Ancak milletimiz AK Parti ile iradesine sahip çıkarak Kutlu yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor bundan sonrada edecektir. Bu vesile ile ülkemizde yaşanan hain darbe girişimlerinde yaşamını yitiren tüm demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete 28 Şubat’ın karanlık günlerinin bir benzerini göstermesin” dedi.