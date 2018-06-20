AK Parti İl Başkanı Taş’tan sandık çağrısı

Taş, “Millet iradesinin en güçlü tecelli ettiği yer sandıktır. Daha güçlü Türkiye’yi birlikte inşa etmek için sandığa gitmek en önemli vazifemizdir.” dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, vatandaşlara “sandığa gidin” çağrısında bulundu. Taş, 24 Haziran seçimlerinde tercihi ne olursa olsun herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandığa giderek oy kullanması gerektiğini söyledi.

Sandıkların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Taş, “AK Parti kurulduğu günden bu yana millet iradesine önem veren ve millete hizmet etmeyi kendine görev edinen bir parti olmuştur. Bu nedenle demokrasiye olan inancımız eksiksiz ve tamdır. Millet iradesinin en güçlü hissedildiği yer sandıktır. Milletimiz 16 Nisan referandumunda yeni cumhurbaşkanlığı sistemi için “evet” diyerek ülkemizin önünde yeni bir ufuk açmıştır. 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye artık ayağındaki prangalardan kurtulmuş olacak ve şahlanışının önünde hiçbir engel kalmayacaktır” dedi.

“Birlik, bereket, bolluk için sandığa gidin”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin en önemli seçimi olacağını ifade eden Taş, “Bir tarafta ülkemizi 2023 sonrasında 2051 ve 2071 hedeflerine taşımak için gece gündüz çalışan AK Parti, diğer yanda ise takoz siyaseti yaparak yapılanları yıkmayı vaad eden diğer siyasi partiler var. 16 yıldan bu yana Millet iradesini öne çıkaran ve milletin adamı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile destekleyerek Türkiye’nin şahlanışına katkıda bulunmak için sandığa giderek oyumuzu kullanmalıyız. Dört bir yanımız kuşatılmak istenirken hemşerilerimiz, istikrar için, dirliğimiz için, birlik, bereket ve bolluk için sandığa giderek tercihini yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrı

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere de seslenerek şunları söyledi; “Gençler ülkemizin umudu, geleceğidir. Kullanacağınız oylarla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde sizler de söz sahibi olacaksınız. AK Parti seçilme yaşını 18’e indirerek gençlere olan güvenini ortaya koymuş bir partidir. Milletvekili Aday listelerinde de gençlere yer veren AK Parti ülkemizi sizlerle birlikte yönetmeye talip olmuştur. 24 Haziran’da sandığa giderek kullanacağınız oyların ne kadar önemli olduğunu lütfen unutmayınız.”

“Söz de karar da Milletin”

Türkiye’nin şahlanışının sandıklarda olduğunu, sandıkların anahtarının ise milletin oyları olduğunu söyleyen Taş, “Milletimiz 24 Haziran’da son kilidin anahtarını da açarak 2023 hedeflerine ulaşmamıza inşallah vesile olacaktır. Son söz, son karar milletimizdedir. İnşallah milletimiz tercihini yine güven ve istikrardan yana kullanarak Türkiye’mizin önünü açacaktır.

24 Haziran şahlanış günümüz olacaktır” dedi.