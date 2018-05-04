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04 Mayıs 2018 09:33

AK Parti kadın kolları seçime hazır

AK Parti’nin 19 ilçe kadın kolları başkanı, 5.

AK Parti kadın kolları seçime hazır

04 Mayıs 2018 09:33

Olağan İl Kadın Kolları kongresinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kadın kolları teşkilatlarının 24 Haziran seçim çalışmaları değerlendirildi.


AK Parti Antalya İl Başkanlığı binasında, İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda il kadın kolları yürütme kurulu üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda 24 Haziran seçim çalışmalarını değerlendiren Özçay, kadınların 24 Haziran’da yine büyük işler başaracağını belirterek “ 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongremizin ardından 19 ilçe kadın kolları başkanlarımızla ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının ayrıca 24 Haziran seçimleri öncesi kadın kolları teşkilatlarımızın yol haritasını belirleyecek çalışmalarımızı değerlendireceğiz. AK Kadınlar Antalya’da seçim olsun olmasın her zaman sahada yer alarak partimizin başarısında önemli bir yere sahiptir. Önümüzdeki 24 Haziran’a seçimlerinde de kongrelerimizle birlikte yenileneni tazelenen ve gücüne güç katan kadın kolları teşkilatlarımıza büyük bir iş düşmektedir. Yeni yönetim sisteminin ülkemize kazandıracağı güçlü yönetim şeklini yine kapı kapı dolaşarak hemşerilerimizin ayağına giderek anlatacak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileteceğiz “ dedi.



Yatırımları anlatacaklar


Kadın Kolları teşkilatlarının seçim kampanyası süresince Antalya’ya kazandırılan hükümet ve yerel yatırımları da anlatacağını belirten Özçay “ Ülkemizin kangreni haline gelen yönetim sistemini, koalisyonları, demokrasiye ve özgürlüklere vurulan kelepçeleri kısacası kadınlar olarak eski Türkiye’yi anlatacağımız bu seçim kampanyasında yatırımlarımızı da en iyi şekilde anlatacağız. Dünyanın en büyük projelerini ülke genelinde bir bir hayata geçirirken Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Antalya’mıza kazandırılan yatırımları da en iyi şekilde hemşerilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza yönelik bu anlamda teşkilat içi eğitimlerimizde devam edecek. Büyükşehir Belediyemizin ve hükümet yatırımlarımızı kadın kollarımız yakından takip edecek ve sahada anlatacak” şeklinde konuştu.




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