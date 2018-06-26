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26 Haziran 2018 09:28

AK Parti Kaş ilçe Başkanı Ulutaş: “Kaşlı hemşehrilerimiz partimize gereken desteği vermiştir”

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Haziran seçimlerinin ardından, “Kaşlı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi bu seçimde de partimize gereken desteği vermiştir” dedi.

AK Parti Kaş ilçe Başkanı Ulutaş: “Kaşlı hemşehrilerimiz partimize gereken desteği vermiştir”

26 Haziran 2018 09:28


AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından Kaşlılara destekleri için teşekkür etti. Ulutaş, "Yeni yönetim şekli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizin, kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması kolaylaşacaktır. Seçimlerin yüksek katılımlı olması, demokratik yarışı ve ülkeyi yönetebilmenin ancak siyasi iktidar ile olunabileceğinin anlaşıldığının göstergesi olmuştur. Kaş’lı hemşehrilerimiz herzaman olduğu gibi bu seçimde de partimize gereken desteği vermiştir. Partimize 1.’liği Cumhurbaşkanımıza da en yüksek oyu verdi. Cumhurbaşkanımıza ve Partimize teveccüh gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerine de teşekkür eden Mutlu Ulutaş, “Siyasi olgunluk içerisinde gerçekleştirdiğimiz seçimlere katkı sunan tüm siyasi partileri kucaklıyoruz. Bu demokrasi şöleninde sandığa giden tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Seçim çalışmalarında birlikte yürüdüğümüz teşkilat mensuplarımıza, gönüllü olarak çalışmalarımıza katılan ve destek olan tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."




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