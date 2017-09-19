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19 Eylül 2017 12:43

AK Parti Kaş İlçe Kongresi 30 Eylül’de yapılacak

AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, 6.

AK Parti Kaş İlçe Kongresi 30 Eylül’de yapılacak

19 Eylül 2017 12:43

Olağan Kongrenin 30 Eylül’de gerçekleştirileceğini söyledi.


AK Parti Kaş İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Olağan Kongreye tüm partileri davet etti. Ulutaş, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz. 6.Olağan Kongremiz 30 Eylül saat 11.00’de Kaş Fevzi Gürsoy Düğün Salonunda yapılacak. Partimizin demokrasi şölenine tüm halkımız davetlidir" dedi.


Ulutaş, yeni görev alacaklara da başarılar diledi.




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