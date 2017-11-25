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25 Kasım 2017 17:31

AK Parti Kemer İlçe Kongresi

AK Parti Kemer İlçe Teşkilatının 6.

AK Parti Kemer İlçe Kongresi

25 Kasım 2017 17:31

Olağan Kongresinde, mevcut Başkan İsmail Selami Minta, güven tazeledi.


AK Parti Kemer İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Önceki Kemer İlçe Başkanı Halit Çilengir’in istifası üzerine, geçtiğimiz Ağustos ayında atanan İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, göreve atandığı günden itibaren Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile birlikte mahalle mahalle dolaşıp sorunları yerinde tespit ettiklerini ve birçok sorunu da çözdüklerini söyledi.


Konuşmaların ardından kongreye katılan delegelerin oylarıyla İsmail Selami Minta tekrar ilçe başkanlığına seçilirken, yeni ilçe yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:


Bülent Güllü, Çetin Çakallıoğlu, Durmuş Can, Emrah Küymen, Ergün Nizam, Fevzi Taş, Hatice Yeğin, İsa Biçer, Semin Özdemir, Serdar Bildircin, Süreyya Kaya, Şehmuz Karakoç, Mehmet Kaya ve Mesut Ersan Şatana.




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