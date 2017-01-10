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10 Ocak 2017 15:17

AK Parti Kepez’den anlamlı bağış

AK Parti Kepez’den anlamlı bağış

10 Ocak 2017 15:17

AK Parti Kepez İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ve partililer yoğun ilgi gösterdi.
AK Parti Kepez İlçe teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi. Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri’nin ’Canımız bu vatana, kanımız Kızılay’a feda olsun’ ’Haydi Kepez sıra sende’ sloganı ile günler önce partilileri ve vatandaşları ilçe binasına davet etmişti. İşeri’nin yaptığı davet üzerine erken saatlerde ilçe binasına gelen vatandaşlar ve partililer kan verdi. Kampanya’nın oldukça etkili olduğunu ifade eden Başkan İşeri, "Kan, kaynağı insan olan tek maddedir. Gönüllülük esası ile yaptığımız çağrı büyük ilgi gördü. Bugün çok önemli bir görevi yerine getirdik. Tüm bağışçılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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