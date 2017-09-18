AK Parti Korkuteli 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi

Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Mehmet Karaca güven tazeledi.

Gençlik Kolları Olağan Kongresi Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Partili Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından divan seçimi gerçekleşti.

Divan Başkanlığına Abdurrahman Paksoy, Recep Doğan, Sultan Tatlı, Fazilet Demir seçildi.

Kongrede açılış konuşmasını yapan Ak Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Kongrede, yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde seçime giden Mehmet Karakaş, güven tazeleyip tekrar AK Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı seçildi.