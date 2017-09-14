AK Parti Korkuteli İlçe Kadın Kolları 5’inci Genel Kurulu Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda yapıldı. Divan Kurulu başkanlığını AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esra Özkoç’un yaptığı Genel Kurul’da Tülay Yıldız güven tazeledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından AK Parti Korkuteli Kadın Kolları 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunarak partililerce onaylandı.

Ak Parti Korkuteli İlçe kadın kolları 5’inci Genel Kuruluna Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Hüseyin Samani’de katıldı.