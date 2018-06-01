AK Parti Kumluca SKM açıldı

Çok çalışmamız lazım” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını yaptı. Açılışta Türel, “AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’de refah ve kalkınma çok ciddi seviyeye geldi. Şu anda dünyanın en büyük 17 projesinin 10 tanesi Türkiye’de. Bir taraftan terörle mücadele yürütülüyor. Diğer taraftan da ülkenin çok ciddi bir kalkınma hamlesi söz konusu. Türkiye bunları eskisi gibi birlerine eyvallah çekerek, yapmıyor. Kendi gücüyle milletinin gücüyle kendi iradesiyle bunları gerçekleştiriyor” dedi.

“Yönetecekleri adam istiyorlar”

Türkiye’yi eskiden uzaktan kumanda ile yönetmeye çalışanların milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkenin başında istemediğine dikkat çeken Başkan Türel, “Çünkü onlar yönetecekleri insanı istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan kimseyle küsmez, kimseyle ipleri koparmaz ama memleketin, milletin menfaatleri neredeyse zerre de taviz vermez. Dimdik durur. İşte onun bu özelliği bu ülkenin bu kadar yükseliş sürecine girmesinde en önemli neden” diye konuştu.

“Erdoğan’ın rakibi yok”

Başkan Türel, “Önemli bir siyasi analist ve anket uzmanı Adil Gür Antalya’daki bir konuşmasında, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rakibi ne Muharrem İnce, ne Meral Akşener, ne bir başkası. Erdoğan’ın rakibi döviz kuru, Dolar, Euro, Amerika, Avrupa. Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi bunlar’ dedi. Onlar niye istemiyorlar? Kalkınan bir Türkiye’yi milletin liderini birlikte görmek istemiyorlar.”

“Başaramayacaklar”

Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da AK Parti iktidarını görevden uzaklaştırmak isteyenlere milletin fırsat vermediğini belirten Türel, “24 Haziran seçimleri bu memleketi teslim almak isteyenlerle teslim etmek istemeyenlerin mücadelesidir. Başaramayacaklar. Bu bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Onun için çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.