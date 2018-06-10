AK Parti Milletvekili Adayı Aydın: “Antalya’nın hızına hız kattık”

İbrahim Aydın, Gaziler, Çaltepe, Değirmenözü, Yeşilbağ, Kırkkavak, Düzağaç, Beşkonak Mahallerinde vatandaşlarla görüştü. Hükümetin turizm ve ticaretin merkezi olan Antalya’ya özel bir önem verdiğini belirten Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık şehrimize gelerek Antalyalı hemşerilerimizle buluşuyor. Her gelişinde de kendi deyimiyle heybesi dolu geliyor. Antalya’ya yeni yatırım ve projelerin müjdelerini veriyor. Sonrasında da bu yatırım çalışmalarının her sürecini yakından takip ediyor. Deyim yerindeyse Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya’yı, Antalya’nın ihtiyaçlarını ve Antalya’daki çalışmaları bizden daha iyi biliyor” dedi.

“9,9 milyar TL’lik ulaşım yatırımı “

AK Parti’nin son 15 yılda Antalya’ya ulaşımdan, eğitime, sağlıktan spora, tarımdan, turizme kadar 38,56 milyar TL yatırım yaptığını belirten Aydın, bu yatırımlar içerisinde aslan payını 9,9 milyar TL ile ulaştırma yatırımlarının aldığına dikkat çekti. Aydın, “Antalya’yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarının 918 km’ye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine bağlayan yolları 868 km’ye uzattık. Antalya’daki karayolu ağını 566 km’si bölünmüş yol olmak üzere 1786 km’ye ulaştırdık. Bu yatırım ve çalışmalarla Antalyamızın hızına hız kattık” diye konuştu.

“Millet, en doğru kararı verecektir”

Aydın, 24 Haziran seçimlerinde milletin AK Parti’ye olan desteğini sürdüreceğine inandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Milletimizin ülkemizin geleceği için en doğru kararı vereceğine inancımız tamdır. Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek. Gittiğimiz yerlerde de hemşerilerimizin istikrar için, daha güçlü bir Türkiye için AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam dediklerini görüyoruz. Öyle ise vakit icraat vakti. Vakit Antalya vakti. Vakit, Türkiye vakti.”