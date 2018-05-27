AK Parti milletvekili adayı Çelik, Alanya’da esnafı ziyaret etti

Dönem Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, seçim çalışmalarını Alanya’da sürdürüyor. Sena Nur Çelik, hem esnafla hem de pazar alışverişinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Dönem Antalya Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sena Nur Çelik, ilk olarak sabah saatlerinde taziye ziyaretlerinde bulundu. AK Parti 3. sıra Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, daha sonra Balık Hali esnafını ziyaret ederken, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Çelik’e esnafın ilgisi büyük oldu.

“Pazar esnafını tek tek gezdi”

Seçim çalışmasında Sena Nur Çelik’e, AK Parti Antalya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve partililer eşlik etti. AK Parti Antalya Milletvekili ve milletvekili adayı Sena Nur Çelik, Balık Hali’nden sonra Pazar Pazarı esnafına ziyaret gerçekleştirdi. Esnafları tek tek gezen ve sohbet eden Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

“24 Haziran akşamı Alanya’da birinci parti olacağız”

Dönem Milletvekili Adayı Çelik, Alanya’ya en fazla önem veren listenin AK Parti’de olduğunu söyledi. Sena Nur Çelik, AK Parti’nin aday listesinde Alanya’dan 3 ismin yer aldığını da ifade etti. Alanya’nın kendilerini Ankara’ya güçlü göndereceğini de sözlerine ekledi.

“Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı”

Öte yandan AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, sosyal paylaşım sayfası Facebook’tan 58 yıl önce, 27 Mayıs 1960 tarihinde seçilmiş siyasi iktidar düşürülerek yapılan darbeden 1 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan asılmasıyla ilgili olarak, “Türkiye kahramanlarını asla unutmaz Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs’ın 58. yıldönümünde, Şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” paylaşımını yaptı.