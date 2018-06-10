AK Parti Milletvekili Adayı Çelik: “Koalisyonlara tahammülümüz yok”

Koalisyon hükümetlerinin sebep olduğu sorunlara dikkat çeken Çelik, 24 Haziran’da sandıklardan güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet çıkmasının Türkiye’nin gelişimini sürdürmesi için önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik seçim çalışmalarına Muratpaşa İlçesi’nde devam etti. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alpaslan Belin ile birlikte ev ve işyeri ziyaretleri gerçekleştiren Çelik, gittiği yerlerde AK Parti’nin Haziran 2018 seçimlerinden sonra izleyeceği politika hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

“Koalisyonlar önümüzü kesti”

Koalisyonlar döneminin geçmişte sebep olduğu sorunları anlatan Çelik, “Türkiye’nin artık koalisyon hükümetleri ile yönetilmeye tahammülü kalmamıştır. Bu nedenle 24 Haziran’da ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ parolasıyla yola çıktık. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı oluşturulmaya çalışılan küresel ittifaklar, Türkiye’nin AK Parti sayesinde elde ettiği kazanımları yıkmaya çalışılarak çatışmalarla dolu koalisyon dönemlerini yeniden getirmek istiyorlar. Koalisyonlar geçmişte her zaman için ülkemizin önünü tıkamış, gelişimini engellemiştir” dedi.

“Terörle mücadelede güçlü adımlar atılacak”

24 Haziran’dan sonra uygulamaya girecek yeni hükümet sistemi ile bürokratik engellerin de ortadan kalkacağını ve icraatların daha hızlı yapılır hale geleceğini vurgulayan Çelik, “Bu sayede hem Antalya, hem Türkiye hızla gelişip, büyüyecek” dedi. İstanbul’dan sonra 3. Havalimanı’nın yapılacağı ilk şehrin Antalya olduğuna dikkat çeken Kemal Çelik, bunun Antalya’ya verilen değerin en önemli göstergesi olduğuna işaret etti. Türkiye’nin gelişimini baltalamak isteyenlerin ilk başvurduğu yolun terör olduğunun da altını çizen Çelik,

“Terör konusunda sivrisinekle mücadele etmek yerine bataklığı doğrudan kurutma yoluna gidilmiştir. Yani Afrin’e ve Kandil’e doğrudan operasyonlarla terörün kaynağında kurutulması hedeflenmiştir. Seçimlerde güçlü meclis, güçlü hükümet elde edilmesiyle terörle mücadele konusunda daha da güçlü adımlar atılabilecektir” diye konuştu.