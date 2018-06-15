Hastane ve hacet kavşaklarındaki dükkanları tek tek gezen Çelik, esnafla sohbet etti.

Türkiye’ye yönelik algı operasyonu ve saldırılar olduğunu iddia eden Çelik, “Dünyada 3 ayrı terör örgütü ile mücadele eden tek ülke olarak vatan topraklarımıza yönelik her türlü saldırıyı bertaraf ediyoruz. Terör örgütlerine Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile ağır bedeller ödettik. Şimdi sıra en büyük terör yuvası Kandil’e geldi. Teröristleri El -Bab’dan, Afrin’den nasıl süpürdüysek, PKK’yı da Kandil’den temizleyeceğiz. Terör yuvalarını dağıtacağız. Kandil’e uzaktan bakan Türkiye artık eskide kaldı. Bugün terörü kaynağında kurutmak için gerektiği yerde gerekli operasyonları kendi güçlü ordusu ve silahlarıyla yapabilen bir Türkiye var. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Hedefimiz sınırlarımızdaki tehditleri ortadan kaldırmak, milletimizin can ve mal güvenliği sağlamaktır. Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurulmasına müsaade etmemeye kararlıyız. Ülkemizin birliğine ve dirliğine kast eden terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milli silahlarımızla ülkemizin bekasına göz dikenlere dünyayı dar ediyoruz. Yerli İHA’larımız, SİHA’larımız tespit ediyor, F-16’larımız vuruyor. Cumhurbaşkanımız akıncı uçağımızın da müjdesini verdi. İnşallah akıncı uçağımızı kısa sürede gökyüzü ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu mücadele istiklal mücadelesidir, mesele istikbal meselesidir. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize kast edenler bilsinler ki başaramayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde devletimiz payidar kalacak. Yeni Türkiye’nin yol haritasını 15 Temmuz’da demokrasi destanı yazan, terör örgütlerinin karşısında dimdik duran milletimizle birlikte belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte aynı şarkıyı söylüyorlar”

Muhalefetin söylemlerinin ve davranışlarının Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıdığını ileri süren Sena Nur Çelik, şöyle devam etti:

“Türkiye bugün kendi istikametini kendisi çizen, kimseden icazet almayan, dünyada söz sahibi bir devlet haline geldi. Hamdolsun. Yükselişimizden rahatsız olanlar bizi durdurmaya kalkıştılar. Ülkemizi hedef alan terör örgütlerini bozguna uğrattık. Muhalefet adaylarının terörle mücadeleye ilgili konuştuğunu duyamıyoruz. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, 6 - 7 Ekim’de Diyarbakır’da yaptığı sokağa çıkma çağrısı Yasin Börü kardeşimizle birlikte 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Demirtaş’ı Edirne’de hapiste ziyaret etti. Terör örgütünün sözcülüğünü yapanların, kardeşliğimize kastedenlerin yanında saf tutarak demokrat olunmaz. Bunun adı demokrasi değildir. Yeni kurulan partinin adayı ise Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Benzemeler ittifakı kuranlar hep birlikte aynı şarkıyı söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapıyorlar. Ana muhalefetin lideri, ‘Afrin’de ne işimiz var?’ diyor. Vatan mücadelesi kutsaldır, bu hesap kitap yapılacak bir mesele değildir. PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ hep birlikte Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Afrin operasyonunu başarıyla yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökeceğinden bahsediyor. Bayrağımızı burçlarda dalgalandıran kahraman komutanımızın apoletlerini söktürmeyiz. 24 Haziran’da çok önemli bir karar vereceğiz. Bu seçim milli ve yerli olanların ittifakı ile Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyanların ittifakı arasında bir seçim olacak. Bu seçim terörle can siparane mücadele edenlerle Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunanlar arasında olacak. Her platformda ülkemizi karalayanlara en güzel cevabı milletimizin sandıkta vereceğine inanıyoruz.”

“24 Haziran’da bir bayram daha yapacağız”

Birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Sena Nur Çelik, konuşmasını, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için milletimizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız. Türkiye’yi 16 yılda 3.5 kat büyüttük. Ülkemize yatırımlılarla çağ atlattık. Yapacak çok işimiz var, yürünecek çok yolumuz var. Bizim hikayemizde milletimizin hayalleri, mazlumların duası var. Ne Kandil, ne de Pensilvanya. Şer odakları, proje terör örgütleri birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Bin yıllık kardeşliğimiz inşallah binlerce yıl daha akıp gidecek. Hep birlikte büyük Türkiye yolunda omuz omuza, gönül gönüle ilerleyeceğiz. Ramazan Bayramı’ndan sonra 24 Haziran’da milletimizle birlikte bir bayram daha yapacağız inşallah. Vakit istiklal ve istikbal vakti, vakit kardeşlik vakti” sözleriyle tamamladı.