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13 Haziran 2018 15:16

AK Parti Milletvekili Enç, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Milletvekili Enç, seçim çalışmalarını sürdürüyor

13 Haziran 2018 15:16


24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya’nın 19 ilçesi ve mahallelerinde ara seçimlerin önemini ve AK Parti’nin yeni dönem projelerini anlattı. Antalya Milletvekili Enç, "Seçim olsa da olmasa da AK Parti kadroları olarak hep sahada ve vatandaşlarımızla birlikte olduk. Antalya milletvekillerimiz ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’nın, hemşehrilerimizin sorunlarını mecliste, kabinede çözüm yolları bulmaya çalıştık. Yerelde teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla vatandaşlarımıza hep yakın olduk, onlara dokunduk. Milletvekillerimiz, yeni dönem adaylarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımız tüm enerjileriyle 24 Haziran seçimleri için çalışıyorlar. Şu an, ne görevde olduğumuzun, yüklendiğimiz misyonun büyüklüğü ve hayatiyeti karşısında bir anlamı yok. Biz, bu dava ve ’Büyük Türkiye’ ideali için çalışan neferleriz" dedi.



“Güçlü Türkiye ile hepimiz kazanacağız”


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçileceği için 24 Haziran seçimlerinin ülke ve milletin istikbali açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Enç, “İnanıyorum ki, şimdiye kadar ki seçimlerde teveccüh gösterip, sandıktaki iradesiyle AK Parti’ye görev veren milletimiz, ülkemizin kalkınmasını devam ettirecek projeler üretmek şöyle dursun şimdiye kadar yapılanları kapatmaktan, yıkmaktan bahsedenleri sandığa gömecek. Türkiye’yi, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştürmek, demokratik standartları yüksek, her alanda kalkınmış bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemek, huzur ve güven içinde daha kaliteli bir yaşam sürebilmek, gelecek nesillerimize medeniyetimizin izlerini bulacakları, iftihar edecekleri, kimliği olan şehirler bırakabilmek için, hedefi daha da büyütmek için, AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü meclis, güçlü Türkiye ile hepimiz kazanacağız” dedi.




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