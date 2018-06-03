AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına Muratpaşa ilçesinde devam etti. Konuksever kapalı pazar esnafını ve Gazi Bulvarı’nda buluna işyerlerini ziyarete den Aydın, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

“Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz”

Ak Parti’nin ‘İşimiz hizmet, gücümüz millet’ sloganıyla toplumun her kesimi için hizmet ve projeler ürettiğine dikkat çeken Aydın, “Ak Parti olarak ülkemiz için milletimizi için hedeflerimizi hep yüksek tutuyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yalnızca bugününü değil, gelecek yıllarını da kapsayacak çalışma ve düzenlemeler yapıyoruz. Biz 2023 hedeflerimizi belirledik. 24 Haziran’dan sonra da inşallah milletimizin takdiriyle hizmet üretmeye ve çalışmaya devem edeceğiz. Sırada 2051 ve 2071 hedeflerimiz var. Biz yalnızca bugünü değil, geleceğin Türkiye’sini de inşa etmek için uğraşıyoruz” dedi.

“Sosyal projeleri ihmal etmiyoruz”

Ekonomik gelişimini tamamlamış, yüksek teknolojiyi yakalamış ve diğer alt yapıları ile gelecek yıllara hazır hale gelmiş bir Türkiye inşa ederken toplumun her kesimi için de hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Aydın, “İnsan hayatını ilgilendiren her alanda proje üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomik kalkınmaya yönelik projelerden mesleki eğitim programlarına kadar çok geniş bir alanda projeler uyguluyoruz. Çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınlarımızı ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Eğitim kampüsleri, şehir hastaneleri, yollar, havalimanları inşa ederken, insanımıza dokunan sosyal projeleri hiç ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.

İbrahim Aydın, Muratpaşa İlçesi’ndeki seçim çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde İl Müdürleri ve STK temsilcileri ile buluştu. Aydın, son olarak İl Gençlik Kolları ile sahur yaptı.