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01 Eylül 2018 15:36

AK Parti Milletvekili Mustafa Köse’ye Cumhurbaşkanı’ndan önemli görev

AK Parti Antalya Milletvekili Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Köse, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından partisinin Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Köse’ye Cumhurbaşkanı’ndan önemli görev

01 Eylül 2018 15:36


Erkan Kandemir’in yardımcısı olarak görev yapacak olan Mustafa Köse’nin İstanbul başta olmak üzere aralarında 11 ilin bulunduğu Marmara Bölgesi sorumlusu olduğu bildirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine böylesine önemli bir göreve layık görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Antalya Milletvekili Köse, sorumluluğunun bilincinde olduğunu, görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.



Mustafa Köse


27 Haziran 1977 doğumlu Mustafa Köse, ilk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında avukatlık görevini icra etmeye başlayan Köse, 2015 yılına kadar 14 yıl süreyle serbest avukatlık yaptı.


Siyasi yaşamına AK Parti Antalya Gençlik Kolları’nda başlayan Köse, İl Başkan Yardımcılığı, Teşkilat Başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönem Antalya Milletvekili seçildi.


Halen, Anayasa Komisyonu üyesi ve Brezilya Dostluk Grubu Başkanı olan Köse, MKYK Üyesi seçilmeden önce AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa etti.


İngilizce bilen Köse, evli ve üç çocuk babası.




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