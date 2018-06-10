AK Parti Milletvekili Uslu’dan Kaş ziyareti

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin, Kaş’taki 12 mahalleyi ziyaret ederek, AK Parti’nin çalışmalarını anlattı.

Atay Uslu Karadağ Mahallesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında, “AK Parti yerli ve millidir. AK partinin tabelasını millet asmıştır, bu günlere milletin desteğiyle gelmiştir. Ak Parti 16 yıldır her seçimde daha çok destek almış, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları bu desteği bir sorumluluk olarak görmüş ve daha çok çalışmıştır. Millete aşkla bağlı Ak Parti olarak, ülkemizi kalkındıran, standartlarımızı yükselten hizmetleri hayata geçirdik. Eğitim, ulaşım, sosyal politikalar, sağlık ve ekonomide devrim üstüne devrim yaparak milletimizin refahını yükselttik. İcraat yaparak bu günlere geldik. Bakmayın siz yerli otomobil istemeyenlere, şehir hastanesi istemeyenlere, yatırımları durduracağız diyenlere, kulakları kapanmış, gözleri bağlanmış, kalpleri duyarsız hale gelmişlere. Onların bu ülkeye bir çeşmeleri nasip olmamış. Yıkmak değil yapmak marifet. Durdurmak değil hızlanmak marifet" dedi.