AK Parti Milletvekilleri Kaş’ta

AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve Hüseyin Samani hortum ve dolu afetinin yaşandığı Kaş ilçesi’nde incelemelerde bulundu. Maddi zarara yol açan fırtına ve hortumun verdiği zararları yerinde inceleyen Milletvekillerine, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar ve AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı eşlik etti. Kaş’ın Çukurbağ Yarımadası başta olmak üzere Gökseki, Kemer ve Uğrar Mahallelerindeki birçok villanın fırtına ve hortum nedeniyle zarar görmesinin yanı sıra Kasaba, Kınık, Gelemiş ve Uğrar Mahallelerinde doludan dolayı tarım alanları ve seralar da zarar meydana gelmişti.

“Dört farklı ilçede aynı anda büyük doğa olayı”

Antalya Milletvekili Atay Uslu, büyük bir afet yaşandığını "aynı anda, aynı dakikada 4 farklı ilçe olan Kumluca, Kaş, Demre ve Finike’de hortum yaşanması bilim adamlarınca araştırılması gereken bir doğa olayı, bu afetteki en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır" dedi.

Gökseki Mahallesinde mahalle halkıyla da bir süre sohbet eden Milletvekilleri, İlçe kaymakamından ve ilgililerden bilgi aldılar.