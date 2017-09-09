AK Parti Serik Teşkilatı, Kozan ile devam dedi

Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hasan Kozan, başkanlığa yeniden seçildi.

Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Hüseyin Samani, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, parti ilçe başkanları, muhtarlar, oda başkanları ve partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin millet hareketi olduğunu ifade ederek, “AK Parti nedir, AK Parti Türkiye için neyi ifade ediyor, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için neyi ifade ediyor bunu tekrar bir hatırlayalım isterseniz. Çünkü AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti bir millet hareketidir ve her zaman söylediğimiz gibi AK Parti 2001’de kurulmuş bir parti de değildir. Tarihin içinde akıp gelen bir fikir, bir duygu, bir inançtır. AK Parti geleneğini, ruhunu, mensup olduğumuz büyük bir medeniyetten, büyük bir tarihten ve inançtan alır” dedi.

Metal yorgunluğu, AK Parti’nin millet aşkı hikayesi, CHP’nin Türkiye karşıtlarının söylemiyle konuştukları ve devlet içindeki paralel yapının 2012’de fark edildiği konularında konuşan Ünal, “Sakın ola ki kendinize herhangi birisi olarak bakmayın. Metal yorgunluğunu üstünüze alınmayın. Cumhurbaşkanımızın söylediği şeyi iyi anlamak lazım. Metal yorgunluğu nedir? Yola çıkarken o ilk günkü aşkınızı, heyecanınızı hissetmiyorsanız, vatan söz konusu olduğunda, bayrak, devletin bekası söz konusu olduğunda, sağına ve soluna bakınmadan sorumlu olan ben varım diyemiyorsanız metal yorgunluğunuz var. Cumhurbaşkanımız bundan dolayı bütün teşkilatları uyarıyor” diye konuştu.

Ünal şöyle devam etti: “Bizim bu milletle kurduğumuz ilişki bir oy alışverişi değildir. Bir siyaset ilişkisi değildir. Bizim bu milletle kurduğumuz ilişki, bir gönül ilişkisidir, bir aşk hikayesidir. AK Parti bir millet aşkı hikayesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın hikayesi, milletine aşık, milletine sevdalı bir adamın hikayesidir. Bu hikayeyi unutmayacağız. Ve bizler bu hikayenin parçası olduğumuz için Recep Tayyip Erdoğan’la yoluna sahip olduğumuz için mutluyuz. Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika doğrudan Türkiye’yi hedef alan siyasiler devlet adamları açıklama yapıyor. Şimdi diyorsunuz ki Almanya’nın Türkiye’deki referandumla ne işi olabilir? Bakıyorsunuz; Alman devlet televizyonu doğrudan hayır kampanyası yapıyor, devlet televizyonu Türkçe yayın yapıyor. Halk oylaması öncesinde ‘hayır’ verilmesi için reklam filmi hazırlıyor ve Türkçe yayın yapıyor. Yetmiyor, ülkedeki bütün terör örgütlerine PKK gibi FETÖ gibi terör örgütlerine açıktan destek oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Önümüzdeki günler de eğer gerçekleştirilirse, CHP’nin SDP ile Almanya’da ortak bir etkinliği olacak. Ya da bakıyorsunuz CHP’li bir milletvekili çıkıyor, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kullandığı insansız hava araçlarının kullanılmaması gerektiği konusunda açıklama yapıyor. Bakıyorsunuz bu milletin ak sütüyle seçtiği meşru hükümete yurt dışındaki Türkiye karşıtlarının dili ve söylemiyle konuşuyorlar. Türkiye’nin son 4 yılında ölümüne mücadele ettiği FETÖ terör örgütüyle aynı dille konuşuyorlar. Düşmanlık başka bir şeydir, muhalefet başka bir şeydir. Bazı ülkeler Türkiye’ye düşmanlık yapabilirler ama içeride bir siyasi partinin düşmanca bir tavır takınması kabul edilemez.”

Devletin 2012’de paralel devlet yapılanmasını fark ettiğini belirten Ünal, “Türkiye demokratikleşirken, Türkiye vesayet odaklarından kurtarılırken, AK Parti olarak bütün sivil unsurlarla beraber hareket ettik. Bütün bu sivil unsurların içerisinde sivil toplum örgüt görünümlü yapılar vardı. Biz bunu ne zaman fark ettik? Devlet ne zaman fark etti? Devlet 2012 ve 2013’de şunu açık olarak şunu gördü; sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının aslında bir paralele devlet yapılanması olduğunu gördü ve Cumhurbaşkanımız dedi ki ‘bu sivil toplum kuruluşu görünümlü yapı, paralel devlet yapılanmasıdır’ dedi ve bu yapıyla mücadeleye başladı” dedi.

Tek liste ile seçime giren ve yeniden başka seçilen Hasan Kozan ise AK Parti’nin neferi olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “Bu davanın bir neferi olmaktan onur duyduğumuzu ifade ediyorum. Çok şükür bu davanın kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan ile bir arada siyaset yapma şansına sahibiz. Kendisinden ve bugüne kadar omuz veren tüm dava arkadaşlarından Allah razı olsun” dedi.

Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, ilçenin ilk defa AK Parti hizmetine kavuştuğunu hatırlatarak, “Millete hizmet yolunda başarının şartı vardır. Birincisi samimiyet ikincisi çalışmak. İşimiz gücümüz Serik dedik çıktık yola. 15 yıldır ilk defa AK Parti hizmeti le tanışan ilçemizin 60 yıllık tapu sorununu hallettik. Burada bakanımıza vekillerimize büyük şehrimize il, ilçe başkanımıza katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Belediyeler üretimde, bilimde, her yerde liyakat sahibi olmayı esas almalıdır. Bir olalım diri olalım yüce Rabbimden duam budur” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türeli de Serik’e yapılan hizmetleri anlattı. Türel, “Serik demokrasi kahramanıdır. 1960’tan beri de göstermiştir. Onun için Serik’e kahraman demeliyiz. Bizim kongrelerimiz şölendir. Biz makam mevki için siyaset yapan bir parti mensupları değiliz. Biz bu kutlu yolculukta yeni Türkiye hedefinde dünyanın ilk 10 ülkesi olma hedefine sahip partiyiz. Çocuklarımıza daha iyi ir Türkiye bırakmak için bu davadayız. Birlik beraberlik içinde yürüdüğümüzde Türkiye’nin başarısı olacaktır. Türkiye karşıtları bu ülkenin kalkınmasını önlemek için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı etmek istiyorlar ama başaramayacaklar. İlk dönemimizde 11 köprülü kavşak yaptık. Yenileri de geldi. Serik’te de Karadayı ve Sanayi kavşakları geliyor. Birileri Karayollarına teşekkür ediyor. Evet Karayolları da bizim çok önemli kuruluşumuz. Cumhuriyet tarihinde neden bir şey yapmadınız. Biz yapalım siz teşekkür etmeye devam edin. Arıtma konusu çok önemliydi. Denize pislik akacaktı bindiğimiz dalı turizmi kesecektik. Hemen Serik ve Manavgat Kumköy arıtmalarını yaptık. Cumhurbaşkanımızı da o dönem Başbakandı ve sordu. Gece aradım arıtma ne durumda sorun var dedi. Ben de her şeyin hazır olduğunu anlattım hadi hayırlısı dedi ve yaptık. Serik’imize güreş eğitim salonu yatık. İsmail Ogan’lar gibi olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bundan şüphem yok bunun için çalışıyoruz. Toptancı hal kompleksini de Yukarıkocayatak’ta gerçekleştiriyoruz. Turizm çalışanları için de konut yaptıracağız TOKİ ile görüşmeler tamamlandı sigara parasına taksitle konut sahibi olacaklar” dedi.

Milletvekili Gökçen Enç ise, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarının Serik’te geçtiğini hatırlatarak, kendisi için Serik’in özel bir yeri olduğunu ifade etti. Serik delegelerinde yüzde 50 oy oranını yakalamak için söz alan Enç, “Büyükşehir Belediyemiz Menderes Türel ile Serik’e iyi geldi. Duble yollar, hastane ek binası yapıldı. Bir fakülte kazandırıldı. En iyi kültür merkezi tamamlanıyor. Yapacak çok işimiz var. Yerelde güçlü olmalıyız ki geneli kucaklayalım. Küsmeden, darılmadan, kırılmadan yüzde 50 oy almaya söz veriyor musunuz? Ben de buradayım 7-24 emrinizdeyim” diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise partililerle daha fazla kenetlenilmesini istedi Sümer, “Antalya da iğne ile kuyu kazdık. Bunu başardık. Daha fazla kenetlenerek yüzde 50 hedefine ulaşmak için hepimiz bu ülkeye millete hizmet etmek amacı, aynı amaç için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Serik ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Antalya il kongre delegeleri şu isimlerden oluştu:

İlçe yönetim kurulu üyeleri

Hasan Kozan, Ali Ay, Ahmet Söker, Ali Şahin, Ali Küçükkaya, Ayla Durmaz, Ayşe Oktay, Cemal Çelik, Cemalettin Gülaydın, Esma Balaban Karacan, Fatih Avcı, Hasan Yılmaz, Hasan Öztürk, Hüseyin Bayar, Kemal Subaşı, Mesut Sarıkaya, Muzaffer Akman, Nida Gökoğlu, Osman Çetin, Selim Namal, Songül Doğan, Tahsin Demir, Tevfik Akça, Tuğba Korkmaz Tokgöz, Turan İnce.

İl kongre delege adayları

Hasan Kozan, İzzet Yılmaz, Hasan Yıldırım, Ferudun Çelik, Ragıp Okudan, Ramazan Çalık, Yusuf Mecek, Enver Aputkan, Cengiz Gökoğlu, Sedat Karagöz, Esmehan Can, Ümit Ünal, Ramazan Etli, Hasan Fevzi Yılmaz, Yusuf Kaya, Mustafa Türkmen, Cevriye Yıldız, Adnan Akpınar, Ayşe Oktay, Nida Gökoğlu, Hasan Teker, Musa Çelik, Mustafa Serin, Fikri Şimşek, Turan İnce, Osman Er, Mesut Sarıkaya, Muzaffer Akman, Ali Karabay, Ali Ay, Hasan Öztürk, Kemal Subaşı.