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09 Ocak 2017 13:21

AK Parti Yönetiminden Avcılar Derneği’ne ziyaret

AK Parti Yönetiminden Avcılar Derneği’ne ziyaret

09 Ocak 2017 13:21

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri Avcılar Derneği başkanlığına seçilen Mehmet Engin Tüter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Manavgat Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü 17 Aralık Pazar günü yapılan Derneği’nin Olağan Genel Kurulunda başkanlığına seçilen Mehmet Engin Tüter’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Manavgat Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Engin Tüter, kendisine güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte çaba harcayacaklarını söyledi.



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