AK Parti’de hedef 19 Belediye

AK Parti Kemer Ağustos ayı genişletilmiş ilçe danışma meclisi AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Milletvekili Kemal Çelik’in katılımıyla gerçekleşti. İlçe Danışma meclisinde CHP’den AK Parti’ye geçen yeni üyelere parti rozetleri takıldı.

Köse: "Teşkilatçılıkta, siyasette en önemli şey samimiyettir"

Teşkilat mensuplarının yer aldığı ilçe danışma meclisinde teşkilatçılık üzerine konuşan MKYK üyesi Mustafa Köse, “Teşkilatçılıkta, siyasette en önemli şey samimiyettir. Biz bu kadrolarda yer aldığımız sürece hem mütevazi olacağız hem de simimi olacağız. Biz teşkilatlar olarak AK Parti davasının nasıl ortaya çıktığını asla unutmayacağız. Biz neden Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından gittik o zaman ki İstanbul’u gördük. Her yer çöp yığınları, günlerce susuz kalan, hava kirliliğinden nefes alınmayan bir şehir. O İstanbul’u aldı çok çalışarak, gayret ederek eski haline yaşanır bir şehir haline getirdi. Bizde Kemer’de bu hizmet aşkıyla çalışıp birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edebilirsek Allah’ın izniyle biz Kemer belediyesini alırız” dedi.

Taş: “Antalya çok şanslı”

Antalya’nın yeni kabine ve sahip olduğu belediyeler ile birlikte çok şanslı bir şehir olduğunu belirten İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “Antalya olarak çok şanslı bir şehiriz. Bugün Antalya’da 19 ilçe belediyemizin 12’sine sahibiz. Bunun yanında Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bizde. Son seçimde Antalya’mızdan 6 milletvekili çıkardık. Bizim bir sıkıntımız olduğunda, bizimle dertlenen Antalya için gecesine gündüzüne katan birbirinden kıymetli milletvekillerine sahibiz. Bu dönem Antalya için farklı bir durumda söz konusu oldu. Yeni yönetimin yeni kabinesinde beklediğimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte bizi Antalya olarak Antalya turizmi olarak daha da güçlendirecek Kültür ve Turizm bakanlığına Mehmet Nuri Ersoy getirildi. Bu durum Antalyamız için çok büyük bir şans. Antalyamızın şimdi beş milletvekili iki bakanı ve birde büyükşehir belediye başkanı var. Bu tablonun oluşması tabi ki büyük bir çalışmanın, emeğin ve birliğin eseridir. Antalya’da yüzde 21 ile başlayan oy oranlarımız bugün yüzde 36’lara geldi. Partimiz ilk kurulduğu yıllarda kimse partimize gelmek, yaklaşmak ve yönetici olmak istemiyordu. İmkanlarımız yoktu hamdolsun şu anki geldiğimiz noktada bizim teşkilatlarımız çok güçlü. İlçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız çok güçlü. Kemer ilçemizin yıllardır kanayan bir yarası haline gelen kötü yerel yönetim anlayışından kurtarmamız gerekmektedir. Büyükşehir yasası olmasa, Büyükşehir Belediyemizin, Menderes Türel Başkanımızın çalışmaları olmasa bugün Kemer ilçemiz çok daha kötü bir durumda olacaktı. Kent merkezindeki binlerce turistin akın ettiği caddeler bugün büyükşehir belediyemizin çalışmalarıyla ayaktadır. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde Kemer belediyemizi alarak Kemer’e hızlı bir şekilde yeni yatırımlarla buluşturacağız” diye konuştu.

“Bizim vazifemiz adayımızın arkasın durmak”

Belediye başkanı aday belirleme süreci ile ilgili de teşkilatları uyaran Taş “Bu vesile ile tüm teşkilatlarımıza adaylık süreci ile ilgili hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizim partimizde adaylık belirleme sistemimiz bellidir. Teşkilat temayülü yapılır, kamuoyu yoklaması yapılır biz görüşlerimizi milletvekillerimizle birlikte bildiririz genel merkeze ve son noktada Başkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan adayımız bu kişi der işaret eder ve bizlerde milletvekillerimizle beraber tüm teşkilatlar olarak adayımızın arkasında dururuz. Adayımızı belediye başkanı yapmak için çalışırız bizim vazifemiz budur. Biz her ilçemizde kazanacağımız adayla seçimlere gireceğiz. Antalya’da benim, il teşkilatımızın tek bir hedefi var 12 olan belediye sayımızı nasıl 19 yaparım bunun hedefi var, bunun çalışması var, bizim tek derdimiz bu. Son olarak Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarımıza mesajını da unutmamalıyız. Bizler hangi makamda, hangi konumda olursak olalım tevazu sahibi ve mütevazı olacağız. Bu imkânları bize milletimizin sunduğunu unutmayacağız ”dedi.

Çelik: “Artık Kemer’i alma zamanı”

Milletvekili Kemal Çelik ise “Yeni yönetim sistemiyle devletimizin tüm kademeleri artık çok daha hızlı işleyen bir hale gelmiştir. Bu sistemde yerel hizmetlerden başlayarak artık hizmeti isteyenler alabiliyor. Şimdi artık bir avantajımız daha var Kemer Turizmde bir marka sadece Türkiye markası değil dünya markası. Kemerimizin beklediği hizmetleri yapmak inşallah bizlere nasip olacak, Cumhurbaşkanlığı yeni yönetim sistemine nasip olacak. Hizmeti yapacak olan yine Ak kadrolar olacaktır, bunu Kemerli hemşerilerimiz artık çok iyi anlamışlardır. Artık Kemer’de bir olma zamanı, Kemer’de iktidar olma zamanıdır. Hükümetimiz olarak turizmcilerimizin her zaman arkasında olduk. Ülkemizde yaşanan terör olayları hep turizmi baltalamak, ülkemize gelen turisti korkutmak, turizm gelirlerimizi ortadan kaldırarak ekonomimizi sarsmak için gerçekleşmiştir. 2014’de başlayan bu kanlı eylemlere hükümet olarak hiçbir boyun eğmedik. Hemen turizm için o zorlu süreçte iç turizmi devreye sokarak turizmcimizin, yatırımcımızın ayakta kalmasını sağladık. Şimdi ise Türkiye’nin en büyük geliri turizm den. Turizm bakanımız açıkladı ilk çeyrekte hem turistte hem de gelirde yüzde 31’lik bir artış olmuştur. Bütün bu artışları devam ettirmemiz, kalkınmamızı sürdürmemiz için ne yapmamız lazım iktidar olmamız lazım iktidar da yerelde başlar. Yerelde iktidar olursak genelde bizimledir. O yüzden Kemer belediyemizi Kemerli hemşerilerimiz için almamız lazım. Kemer’i yeniden ayağa kaldıracak dev projelerle yıldızını parlatacak ak kadrolar olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda CHP ilçe delegeliğini bırakarak AK Parti’ye üye olan Arif Can ile iki dönem CHP Kemer ilçe yönetim kurulu üyesi olan Ali Can’a Ak Parti rozetlerini MKYK üyesi Mustafa Köse ile il başkanı İbrahim Ethem Taş taktı.