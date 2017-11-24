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24 Kasım 2017 15:25

AK Parti’de kongre heyecanı devam ediyor

AK Parti Antalya ilçe kongreleri bu hafta sonu Kemer, Muratpaşa ve Kepez ile devam ediyor.

AK Parti’de kongre heyecanı devam ediyor

24 Kasım 2017 15:25


AK Parti Antalya ilçe teşkilatlarında kongre süresi devam ediyor. 14 ilçede kongrelerini tamamlayan ve yeni yönetimlerini belirleyen AK Parti’de, 25 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’da Kemer, 15.00’da Muratpaşa, 26 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Kepez ilçe kongreleri gerçekleşecek. Bu kongreler ile birlikte 17 ilçe kongresi tamamlanmış olacak.


AK Parti’de ilçe kongrelerinin birlik ve beraberliği perçinlendiğini kaydeden AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, “Bizde kongreler ülkeye hizmet sevdalısı ekiplerin belirlendiği günlerdir. Yenilenerek tazelenerek gücüne güç katan teşkilatlarımızda kongre heyecanı kaldığı yerden devam ediyor” dedi.


Hafta sonu yapılacak üç ilçede de hizmet bayrağının yeni kadrolara emanet edileceğini belirten Sümer, “2019’da ülkemiz için dönüm noktası olacak çok önemli seçimlere gireceğiz. Bu seçimler öncesi partimizdeki kongrelerimize önem veriyoruz. Seçimlerde görev alacak ekiplerin belirleneceği Muratpaşa, Kepez ve Kemer ilçe kongrelerimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.




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