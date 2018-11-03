AK Parti'den Kepez'de 'Gönül Çadırı'

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı tarafından Kepez'de bulunan 68 mahallede vatandaşın sorunlarını dinlemek için 'Gönül Çadırı' kuruluyor. İlçe Başkanı Mustafa Erol, "Burası bir karargahtır, mevzidir. Hedefimizde

insan var" dedi.

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı tarafından, ilçede bulunan mahallerde Ekim ayından itibaren'Gönül Çadırı' kurulmaya başlandı. 68 mahallede planlanan çadırlardan biri , bugün sabah saatlerinde ise Atatürk Mahallesi'ndeki Başpolis Kadir Can Parkı' nda kuruldu. Çadırda AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol, Kepez İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal, Kepez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Eyileten, meclis üyeleri Durmuş Demir, Dilaver Tanık, Elif Derya Canbulut ve Esat Göyük yer aldı. İlçe Başkanı Mustafa Erol Gönül Çadırı'nın kurulma amacının seçimle ilgisi olmadığını belirterek, tamamen insan odaklı düşündüklerini, çalışmalarını ise buna göre yaptıklarını kaydetti.

"Vatandaşların problemleri dinlenip çözüm aranacak"

Teşkilattan 80-100 kişilik ekiple çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erol, "Aynı zamanda teşkilata üye olan ama bazı sıkıntılardan dolayı teşkilata gelemeyen üyeleri de tespit ediyoruz. Çadırımızda bilgilendirmeler yapıyoruz. Her mahallede çadır kurup çalışmalarımıza 80 ile 100 kişilik ekiple devam ediyoruz. Yaptığımız bu çalışma oy oranımızı arttırmak için değildir, cumhurbaşkanımızın sözleri üzerine biz hareket ediyoruz. Gönül çadırında vatandaşların sorunlarını dinliyoruz ve çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapıyoruz"dedi. Erol, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ise İlçede 7 bin esnafa teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydetti. Aynı zamanda, teşkilatta 90 bin üye sayısını geçtiklerini bildiren Başkan Erol, hedeflerinin 100 bin üye sayısına ulaşmak olduğunu söyledi.

"Benim hedefimde insan var"

Şubat sonuna kadar 68 mahallede çadır kuracaklarını ifade eden Erol, şu anda 9 mahallede çadır kurduklarını kaydetti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de çadıra gelerek, vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getiren Erol şöyle konuştu: " Burası bir karargahtır, mevzidir. Ben açılış programlarını iptal edip, buraya bakıyorum. Güzel sonuçlar da aldık. Ekiplerimiz bazen duygulanarak, geri geliyorlar. Vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı faydaları bilmedikleri için biz onları bilgilendiriyoruz. Mesela vatandaşlarımız sosyal politikayı bilmiyorlar. Bize bununla ilgili sorular geliyor. Kırtasiye yardımıyla ilgili vatandaşlarımızın bilgisi yok. Seçim startı vermeden biz bunu yaptık. Seçim koordinasyon merkezi bütün görevi üstlenir ve koordinasyon yapar. Biz bunu yapmıştık. Yaz döneminde esnaf zor durumdaydı, 24 Haziran seçimlerinin teşekkürünü iletmek adına Kepez'de bulunan 7 bin esnafı ziyaret ettik. Vatandaş yayladan geldi, okullar açıldı. Ekim ayının 9'unda başladık. 31 Mart seçimleri bitsin, 5 Nisan'da yine sahalarda olacağım. Benim hedefimde insan var."

Öte yandan Başkan Erol Kepez'in vefalı bir ilçe olduğunu belirterek , "Yerel seçimlerde Kepez'de hiç bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.