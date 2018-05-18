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18 Mayıs 2018 15:51

AK Parti’den Kudüs’e yardım tırı

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Kudüs’e ulaştırılmak üzere yardım tırı gönderildi.

AK Parti’den Kudüs’e yardım tırı

18 Mayıs 2018 15:51


ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin 61 Filistinliyi katlederken, 2 bin 770 kişinin yaralanması yurdun dört bir yanında protesto edilirken, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı Kudüs’e yardım tırı gönderdi. Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Filistinlilerin acılarını paylaşmak, onların yalnız olmadığını tüm dünyaya hatırlatmak adına bir yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiğini ifade etti.


ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin’i işgali olan Nekbe Günü’nün 70. yılı sebebiyle Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırında protesto gösterileri düzenlendiğini kaydeden Gültekin, “Bu gösterilerde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 61 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bin 770 kişide yaralanmıştır. Yaşanan bu katliama elbette ki bir insan olarak sessiz kalmamız mümkün değildi. Yıllardır İsrail zulmü altında baskı, zulüm, şiddet ve açlık yaşayan Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşabilmek ve yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına bir yardım kampanyası düzenledim. Bu kapsamda bölgede Kızılay tarafından hazırlanan acil ihtiyaç maddelerinin tedariğini yaparak en kısa sürede bölgeye ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tedarik ettiğimiz ve bağışçılar tarafından bizlere gönderilen ürünler arasında bebek maması, bebek bezi, çocuk kıyafetleri gibi ürünler mevcut” dedi.


Ankara’daki Kızılay Toplama alanına gönderilen yardım tırı, diğer yardımlarla beraber Filistin’e gönderilecek.




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