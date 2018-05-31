AK Parti’den tarıma dev destek

Kumluca ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili Adayları Kemal Çelik ve Esma Balaban Karacan, ilk olarak Belediye Başkanı Yusuf Göven’i ziyaret etti. Merkez Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için destek isteyen adaylar ardından Mavikent’e giderek, Mavikent muhtarlığını ziyaret etti. Mavikent’te vatandaşlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Çelik ve Karacan, AK Parti Kumluca Gençlik Kolları’nın düzenlediği iftara katılarak gençlerle buluştu.

“Tarımsal destek 15 yılda 9 kat arttı”

Kumluca ve Mavikent için tarımın önemine değinen Kemal Çelik, AK Parti iktidarı döneminde Antalya’ya verilen tarımsal destek ödemelerinin 15 yılda 9 kat arttığına dikkat çekerek, “Antalya tarımına 15 yılda sağlanan tarımsal destek 1 Milyar TL’yi geçti” dedi. Gübre ve mazot desteklerinin yanı sıra hayvancılığa yönelik desteklerin de 15 yılda 74 kat artığını vurgulayan Kemal Çelik, “Kırsal kalkınma hamlesi kapsamında 11 yılda 62,6 milyon TL hibe desteği verildi. Hibe desteği sayesinde yeni tarımsal tesisler kuruldu. Bu tesisler de istihdama katkı sağladı” diye konuştu.

“Bağımsız bir Türkiye için yeni sistem şart”

Ekonomik ve siyasi istikrar içerisinde, bağımsız bir ülke olabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin şart olduğunu vurgulayan Çelik, “Cumhur ittifakının karşısında yer alan ittifak dış müdahalelere açık bir ittifak. Bu ittifaktaki İyi Parti ve Saadet Partisi’nin oyları CHP’nin milletvekili çıkarmaya yetmeyen oylarının tamamlayıcısı olacak. Bu partiler CHP’nin payandası haline gelecek” dedi.