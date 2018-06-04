Seçim çalışmalarını Manavgat’ta sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Manavgat’ın Antalya’nın gözbebeği olduğunu söyleyen Aydın, yeni yatırımlarla Manavgat’ın önemli kazanımlar elde edeceğini ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkbeleni Projesi’nin ilçeye yeni bir cazibe alanı kazandıracağını belirten Aydın, “Bu proje yalnıza Manavgatlı, Antalyalı hemşehrilerimiz için değil, kentimize tatile gelen yabancı misafirlerimiz için de önemli bir çekim noktası olacak” dedi. Aydın, Türkbeleni’nden sonra Sorgun Ormanlığında da doğayı koruyan bir mesire alanı yapılacağını müjdeledi.

Manavgat turizmine golf desteği

Manavgat’ın önemli bir turizm potansiyeli olduğunun altını çizen Aydın, yeni golf sahaları ile bu potansiyelin daha da artacağına işaret etti. Golf oynayan turistin “zengin turist” olarak nitelendirildiğine dikkat çeken İbrahim Aydın, “Golf turizmini Belek’ten sonra Manavgat’ta da yaygınlaştırmamız halinde buraya gelen turistin ilçeye olan katkısı daha fazla olacak. Bu durum taksici esnafımızdan tutun da tüm esnafımıza artı kazanç sağlayacak” diye konuştu.

“Turizmden sonra eğitim de gelişecek

Antalya’nın 6. Üniversitesinin Manavgat’a yapılacağını anlatan Aydın, bu sayede Manavgat’ın turizmden sonra eğitimde de bir marka haline geleceğini belirtti. Antalya’yı üniversiteler şehri yapma doğrultusunda adım adım ilerlendiğine dikkat çeken Aydın, Manavgat’a yapılacak üniversite sayesinde ilçenin ekonomik anlamda önemli bir gelişim göstereceğini söyledi.^