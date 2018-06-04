AK Partili Çelik: “AK Parti 16 yıllık bir başarı tablosudur”

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Sena Nur Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Alanya’nın Başköy, Beldibi, Fakırcalı, Sapadere ve Tırılar’daki Mahalle toplantılarında vatandaşlarla buluştu. Türkiye’nin gündemini ve AK Parti’nin 16 yıllık başarılarını anlattı. Alanyalılar mahallelerine getirilen hizmetler için vekillerine teşekkür etti.

“Yeni dönemde yeni müjdeler vermeyi istiyoruz”

AK Partinin emeklilere peş peşe verdiği müjdelere değinen Çelik, “Emeklilerimizin refah seviyelerini arttırmak için bir çok ilki gerçekleştirdik. İntibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri ve destek primlerinin kaldırılması gibi uygulamaları hayata geçirdik. Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL ikramiye vermeye başladık. Emeklilerimizin yüzünü güldürdük. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri 7 Haziran’da, SGK ikramiyeleri 8 Haziran’da ödenecek. Bu kalıcı düzenleme önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Emeklilerimiz her sene iki bayramda 2 bin TL ikramiye alacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ya da SSK’lı ayrımı yapmadık. Şehit yakınları, gaziler, şeref aylığı sahipleri, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs, İstiklal Savaşı Gazileri, şampiyon sporcular, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller de emekli ikramiyesinden istifade edebilecek. Yeni emeklilerin de bu imkandan faydalanması için son bir ay içerisinde 100 bin yeni emeklimizin daha işlemlerini tamamladık. Emeklilerimiz daha fazlasını hak ediyor. İmkanlarımız geliştikçe başka adımlar da atacağız. Yeni dönemde yeni müjdeler vermeyi istiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” şeklinde konuştu.

“4 milyon emekliye iş fırsatı verdik”

16 yılda emekli maaşlarında rekor artış sağlandığını hatırlatan Çelik, “Emeklileriz için farklı düzenlemeler yapıyoruz. Bahar paketi ile 4 milyon emeklimiz evden çıkıp iş gücü piyasasında aktif çalışabilecek. Kendi iş yerini açıp istihdama katkı sağlayacak. Emeklilerimize iş fırsatı verdik. Yeni iş yeri açan emeklilerimizin yatırdığı yüzde 15 destek primini siliyoruz. Ev kadınlarına yönelik erken emeklilik düzenlemelerini gündemimize aldık.”

“Erdem, irade ve cesaretle Türkiye parlayacak”

AK Parti’nin en genç Milletvekili Sena Nur Çelik, AK Parti’nin 24 Haziran’da sandıktan zaferle çıkacağını belirterek, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimizin de emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkaracağız. Fedakarca çalışan kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını almalarını sağlıyoruz. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıran adımlar attık. Evde bakım hizmetini ilk defa biz başlattık. 65 yaş aylığını 2 katına çıkardık. 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız da 500 lira alacak. Alanya’ya Antalya’ya yatırım üstüne yatırım yaptık. Bu 16 yıllık değişimdir, büyük başarı tablosudur. Yeni döneme yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. 24 Haziran’da ipi göğüslersek, 5 seneyi projelerimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye parlayacak, Antalya ve Alanya parlayacak. Vakit Tükiye vakti, vakit icraat vakti” dedi.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yeğeni ve Çıplaklı Kadın Kolları Başkanı Dilek Tokaç’ın iftar yemeğine katıldı. AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, son durağı olan Tosmur Mahallesi’nde çiçek ve meşalelerle karşılandı. Çelik, Antalya ve Alanya’yı daha fazla hizmetle buluşturacaklarını ifade etti.