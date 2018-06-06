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06 Haziran 2018 12:49

AK Partili Çelik’in seçim çalışmaları

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, 24 Haziran seçim çalışmalarını Korkuteli ilçesi’nde sürdürdü.

AK Partili Çelik’in seçim çalışmaları

06 Haziran 2018 12:49


AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, seçim çalışmalarına Korkuteli ilçesinde devam etti. Ziyaretlerde 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Çelik, projesi tamamlanan yatırımların da en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.


Korkuteli’nin yerleşik nüfusunun yanı sıra yaz aylarında da binlerce yaylacıya ev sahipliği yaptığını anlatan Çelik, Korkuteli’nin bu özelliği ile değerlendirilerek hizmet edilmesi gerektiğini söyledi. Korkuteli’nin yeni yatırımlarla daha da kalkınacağını ifade eden Çelik, “Bugüne kadar Korkuteli’de ulaşımdan alt yapıya kadar önemli yatırımlar hayata geçirildi. Yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Birçok projemiz de hazır ve hayata geçirilmeyi bekliyor. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bu projeler devam edecek ve Korkuteli’miz gelişimini, büyümesini sürdürecek” dedi.




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