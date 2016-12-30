AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "Suriyelilere memuriyet kadrosu verildi diyenler ispatlasın ben bu işi bırakırım" dedi.

Serik ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, parti teşkilatında açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliği hakkında bilgiler veren Enç, "Yasalarda gazeteciler de milletvekilleri de aynı. Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor. Milletvekilleri de suç işleyebiliyor suç işleyen cezasını çeker. Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor gelip ifade vermiyor. Böyle olmaz. Anayasa değişikliği teklifine MHP destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu memleket vatan meselesi" dedi.

"Suriye’deki iç savaş bittiğinde Türkiye’nin sınırı güvende diyeceğiz," ifadelerini kullanan Enç, "Ulusal güvenliğimiz önemli. Eşimizi aşımızı bulabiliriz ancak vatan bulamayız. Vatan hainliğine af yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyene kapımız açık vatana sahip çıkmalıyız. Suriyeli gençlerin toparlanarak kendi ülkelerindeki savaşa gönderilmeleri hakkında böyle gençlerin Özgür Suriye Ordusuna katılmaları gibi bir çalışma var. Bizim operasyonda olmamız Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak değil, sınırımızı ve ulusal güvenliğimizi sağlamaktır. PKK ile ilgili saldırılar azaldı. Çünkü sınırımızda güvenlik alıyoruz. PKK kampları hep oralardaydı. Bir yanan da sivrisinek üremesi meselesi gibi amaç orada terör bataklığını kurutmak. 911 kilometrelik sınırımız var. 3 metre yüksekliğinde beton dökülüyor. 200 metresi bitti. Antalya’da ise turizm bölgesi olması açısından Valilikçe girişleri yasaklandı aslında. Ancak bir taşkınlık şikayet yok. Tarımda da ucuz işçilik talebi olduğundan kalıyorlar. Bir şikayet olursa emniyet güçlerine iletilir, gereken yapılır. Güvenli bölgelerde prefabrik konutlar yapılıyor oralara gidecekler" dedi.

Suriyelilere memuriyet kadrosu açılacağı iddiaları hakkında da açıklamada yapan Enç, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, KPSS gibi şartlar var. Böyle bir şey yok. Suriyelilere memuriyet kadrosu verildi diyenler ispatlasın ben bu işi bırakırım" açıklamasında bulundu.