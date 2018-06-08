AK Partili Köse, “Türkiye düşmanları güçlü Türkiye istemiyor”

AK Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, seçim çalışmalarına Serik ilçesinde devam etti. Kadriye, Çakallık, Aşağıkocayatak’ta vatandaşlarla toplantı düzenleyen Köse, Serik Belediyesi tarafından düzenlenen ve 15 bin kişinin katıldığı iftar programının ardından, seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya geldi. Kökez Mahallesi’nde gençlerle toplantı düzenleyen Köse’ye, Milletvekili Adayları Kemal Çelik, Esma Balaban Karacan, Belediye Başkanı Ramazan Çalık İlçe Başkanı Hasan Kozan ve partililer de eşlik etti.

Türkiye’nin karşısında herkes bir olmuş

Türkiye’de yapılan seçimlere terör örgütlerinin, yabancı ülkelerin müdahale ettiğini belirten Köse, “Türkiye’nin karşısında olan herkes bir olmuş, seçimleri AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi için her yolu deniyorlar. Bunların tek bir amacı var. Bu bölgede büyük ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Onlar 2002’den önce olduğu gibi dışa bağımlı, ne söylenirse tamam diyen bir Türkiye istiyorlar. 16 yıldır sürekli büyüyen, nerede bir mazlum varsa yanında olan, nerede bir zalim varsa karşısına dikilen bir Türkiye istemiyorlar” dedi.

Hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız

Ülkemizdeki 16 yıllık büyümenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da hızlanacağını belirten Milletvekili Mustafa Köse, “Türkiye düşmanları Recep Tayyip Erdoğan ile bu büyümenin gerçekleşeceğini gördükleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz birlikte gelin. Bu millet bizim arkamızda olduğu sürece, kimse Türkiye’nin sırtını yere getiremeyecektir. Yeni sistemle, 2023-2053-2071 hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Terörün kökünü kazıyoruz

Türkiye’nin önünü 40 yıldır terör belası ile kestiklerini ifade eden Köse, şöyle devam etti: “Terörün kökünü kazıyoruz. Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizdeki terörün dışarıdaki bağlantısını kestik. İçeride de büyük bir temizlik yapılıyor. İnşallah silahlı kuvvetlerimiz kısa bir süre sonra terörü tamamen bitirecek. İşte o zaman yıllardır teröre aktardığımız milyarlarca lira ekonomiye dönecek. Ekonomi rahatlayınca, daha büyük yatırımlar yapılacak ve halkımız daha fazla kazanıp, refah düzeyi artacak” dedi.