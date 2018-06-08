AK Partili Özboz: "Finike şahlanacak"

Çalışanlarla sohbet eden Özboz, Batı Antalya Havalimanı’nın ihracata önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Özboz, Sahilkent Toptancı Hal Kompleksi’nin de bölgenin ticaret hacmini artıracağına vurgu yaparak “Finike şahlanacak” dedi.

Batı havalimanı ihracata katkı sağlayacak

Seçim çalışmalarını Finike’de sürdüren AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Ziraat Mühendisi Gülçin Özboz, Turunçova’da portakal fabrikasını ziyaret etti. Burada çalışanlarla sohbet eden Özboz, Türkiye’de portakal üretiminin yüzde 28’inin Antalya’da gerçekleştiğine dikkat çekti. Coğrafi işaret sahibi Finike Portakalının bir marka olduğunu belirten Özboz, “Finike’ye 58 km uzaklıkta yer alacak olan Batı Antalya Havalimanı lojistik ve yolcu açısından dünya standartlarında bir havalimanı olacak. Bu havalimanı ihracata da önemli bir katkı sağlayacak. Batı Antalya Havalimanı ile Antalya hem doğuda, hem batıda, hem de merkezde olmak üzere 3 havalimanı olan bir kent haline gelecek. Bunun sağlayacağı avantajları da hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Yeni Toptancı Hal ticaret hacmini artıracak

Özboz, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sahilkent Toptancı Hal Kompleksi’nin de Sahilkent, Hasyurt, Turunçova hallerini tek noktada birleştirip, modern bir hal kompleksine dönüştürdüğünü belirtti. Özboz, “İlçelerde kurulmaya başlanan bölge halleri üretici ve tüccarları daha modern ortamlarda biraraya getirerek ticaretin artmasına katkı sağlıyor. Bu anlamda Sahilkent Toptancı Hali’nin de ticaret hacminin artmasına katkı koyacağını düşünüyorum” dedi.

Kadın istihdamını arttırmaya devam edeceğiz

Fabrika’nın kadın çalışanlarıyla da bir süre sohbet eden Özboz, AK Parti’nin Türkiye’de kadın istihdamını arttırma noktasında 16 yıldır önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Kadın istihdamı alanında izlediğimiz politikalar ve yürüttüğümüz projeler sayesinde ülkemizde kadın istihdamı 2007-2017 yılları arasında yaklaşık 3,5 milyon kişi ile yüzde 63 oranında arttı. Bu oran ile OECD ülkeleri arasında ABD’den sonra kadın istihdamını en fazla arttıran ülke konumuna eriş¬tik. Avrupa ülkeleri içerisinde ise birinci sıraya ulaştık. 24 Haziran’dan sonraki dönemde de işgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendireceğiz” diye konuştu.