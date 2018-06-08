İlk olarak Korkuteli Belediyesini ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Adayları, yeni seçilen Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Atay Uslu ziyarette Korkuteli ilçesinin de AK Belediyecilik Anlayışı ile tanıştığını ifade ederek, "Artık Korkuteli İlçemizin kaybettiği vakti bir an önce geri kazanmak için Başkanımız ve biz Milletvekilleri olarak gereken gayreti göstereceğiz" dedi.

Korkuteli mantarı bir Türkiye markası

Ardından Korkuteli’nin lokomotifi mantar ve kompost üreticilerini gezerek çalışanlara kolay gelsin dileklerini ileten adaylar, seçimler için AK Partiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek istediler. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Korkuteli mantarının bir Türkiye markası haline geldiğini ve mantar yetiştiriciliğine her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Korkuteli ilçesinde ziyaretlerine devam eden Milletvekili Adayları Gümüşlü, Akyar ve Dereköy mahallerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Sohbetlerde AK Parti’nin 16 yıldır Milletin sesi olduğunu ifade eden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu konuşmasın şöyle devam etti; " Onların hayalleri bile bizim yaptıklarımıza yetişemez. Ekonomiyi üç kat büyüttük, Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin km bölünmüş yol yapılmıştı. 18 bin km daha bölünmüş yol yaptık. Antalya’ya 16 yılda 29 milyar eski parayla 29 katrilyon lira yatırım yaptık. Antalya hizmetin, yatırımın en güzeline layıktır.”

Muhalefette icraat yok

Uslu, AK Parti’nin 16 yıldır yaptığı hizmetlerin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek “Yaptığımız okulları, yolları, hastaneleri, sosyal politika uygulamalarını herkes biliyor. Muhalefetin en büyük projesi yıkacağız, şehir hastanelerini durduracağız, Kanal İstanbul projesini durduracağız, yerli otomobil yapmayacağız, 3.havaalanı gereksiz. Muhalefette icraat yok, alternatif yok, yalnızca AK Parti düşmanlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Ama unuttukları bir gerçek var: Milletimiz yıkana değil, yapana oy verir, Milletimiz vicdanının gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi, veriyor ve Yaparsa Yine AK Parti Yapar" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Adaylarına programları boyunca, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve teşkilat üyeleri eşlik etti.