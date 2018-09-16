AK Partili Uslu: "Türkiye'nin 2018 turizm gelirleri beklentisi 35 milyar dolar"

Turizmde turist sayısı kadar turizm gelirini de arttırma, pazarları çeşitlendirme, 12 aya yayma ve farklı konseptler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış, 2016 yılına göre yüzde 110 artış gösteren turist sayısı, tüm dönemlerin en iyi yılı olan 2014'ün aynı dönemine göre de 621 bin artış gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, turizm sektöründeki gelişmeleri her gün takip ettiklerinin altını çizerek, sektörün yeni rekorlara koştuğuna dikkat çekti. Uslu, “Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Antalya'ya havayolu ile gelen turist sayısı büyük artış göstererek 10 milyonu aştı" dedi.

“2018'de 10 milyon turist Antalyamızı ziyaret etti”

Geçtiğimiz yıllardaki rakamlarla şimdiki rakamı kıyaslayan Uslu şöyle konuştu:

“15 Eylül itibariyle 2015'de 8 milyon 900 bin, 2016'da 4 milyon 700 bin, 2017'de 7 milyon 400 bin turist gelirken, 2018'de 10 milyon turist Antalyamızı ziyaret etti. Ülkemizin ekonomisine katkısının yanı sıra Türkiye'nin tanıtılması, kültürel ve insani diplomasinin yeni hedeflere ulaştırılması bakımından da milli bir rol oynayan ve Türkiye'nin küresel marka değerini güçlendiren turizm sektörümüzün tüm çalışanlarına, sektöre, hükümetimize teşekkür ediyoruz.”

"Beklenti 35 milyar dolar ve 35 milyon turist"

Turizmde turist sayısı kadar turizm gelirini de arttırma, turizm pazarlarını çeşitlendirme, 12 aya yayma, butik turizm, kültür turizmi, macera turizmi gibi farklı turizm konseptlerini geliştirme hedefleri olduğunu ifade eden Uslu, bu yıl Türkiye'nin turizm gelirlerinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.