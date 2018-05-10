AK Patinin hedefi Antalya’dan 10 Milletvekili

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Haziran seçim çalışmalarının ilk mahalle toplantısını Aksu’nun Pınarlı Mahallesinde gerçekleştirdi. AK Parti Aksu ilçe başkanı Durmuş Kaan Şahin, ilçe koordinatörleri ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda il Başkanı Taş, Türkiye’nin neden başkanlık sistemine geçtiğini mahalle sakinlerine anlattı. Taş, “Ülkemiz neden seçime gidiyor neden başkanlık seçimini getirdik bunu herkese çok iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye’de 16 yıldır girdiği her seçimi kazanan AK Parti milletimizin refahı için neden bu sistemi istiyor iyi bilmemiz gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde AK Partimiz ile 16 yıldır her alanda büyüyen Türkiye’yi artık daha ileriye taşıyarak şahlandırmamız gerekiyor. İste bu yüzden Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi artık bu sistem bu ülkenin dinamizmine yetmiyor. Şuanda ülkemizi bürokratlar yönetiyor neden mi çünkü ülkemizde neredeyse dört yılda bir seçim oluyor ve sürekli bakanlıklar değişiyor. Bakan seçilen kişinin neredeyse bir yılı hayırlı olsun ile geçiyor. Tam işleri öğrendi verimli olacak diyoruz hemen bir seçim daha geliyor. Artık bu sıkıntıları yeni sistemle yaşamayacağız. Son referandum ile birlikte artık mecliste 600 milletvekili olacak. Cumhurbaşkanımızda bakanlıkları meclis dışından işin ehli olan donanımlı gördüğü istediği bir isme verecek böylelikle zaman kaybı yaşamayacağız” dedi.

"Yeni seçimde iki pusula"

Türkiye’de ilk kez 24 Haziran seçimlerinde uygulanacak yeni seçim modeli ile ilgilide bilgiler veren Taş, “Bu seçimin en büyük özelliklerinden bir tanesi de iki tane pusula önümüze gelecek. Bir tanesinde Cumhurbaşkanı adayımıza oy vereceğiz diğerinde ise milletvekilliği için oy vereceğiz. Şuanda bizim adayımız bir yıldır belli. Referandumdan sonra AK Parti ve MHP adayını Recep Tayyip Erdoğan diye beyan etti. Diğer partiler adaylarını belirlemek içinde bildiğiniz gibi türlü senaryolar kuruyorlar. Karşımıza kim çıkarsa çıksın biz inşallah sizlerle birlikte 24 Haziran akşamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkan’ı yapacağız” diye konuştu.

“16 milletvekilinden en az 10 vekilimizi meclise göndermek istiyoruz”

İbrahim Ethem Taş şöyle devam etti:

“Birlikte çalışarak çok güçlü bir şekilde Antalya’dan yüzde 50’yi geçmek suretiyle güçlü bir destek vereceğiz. Biz bu seçimde 16 milletvekilinden en az 10 vekilimizi meclise göndermek istiyoruz. Burada önemli olan Cumhurbaşkanlığında yüzde 50 oy oranını geçmek olacak. Türkiye genelinde yüzde 50’yi geçtiğimizde başarılı olacağız. Milletvekilliğinde ise herkes pusulada kendi partisine oyunu kullanacak ve milletvekilini seçecek. Böyle bir seçim Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Bu yüzden bunu sahada çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı sandık görevlilerimize eğitimler vereceğiz. Genel merkezimizden bu konuyla alakalı görseller, kitapçıklar ve çalışmalar geliyor bunlarla birlikte ilçe başkanlarımız başta olmak üzere tüm ilçelerimizde teşkilatlarımız yeni sistemde oy kullanma işlemini anlatmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Neden başkanlık sistemi”

Başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu da detaylarıyla anlatan İl Başkanı Taş, “Bu sistem ile ülkemizin yıllardır içerisinden çıkamadığı koalisyon sistemini ortadan kaldırıyor. 20 parti seçime girdiği barajı aşan partilerin koalisyon ile hükümet kurma çalışmaları artık son buluyor. Partiler artık seçimlerden önce istedikleri partiyle ittifak kurarak birlikte seçime girebilecekler. İttifak yâda tek parti’nin adayı da olabilir %50’yi kim geçerse hükümetini kuracak. Yeni sitem ile artık koalisyonlarda gördüğümüz bakanlık kavgalarını görmeyeceğiz. Hükümet kurma kavgalarıyla geçen zaman ülkemize asla yakışmıyor ekonomimizi geriye götürüyor. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde birçok esnafımız, çiftçimiz ve iş adamımız battı. Bunun tek nedeni şuandaki mevcut sistemdir.16 yıldır AK Partimiz iktidar. İlk seçimde aldığımız yüzde 34 oy oranı son seçimlerde yüzde 50’lere taşıyarak iktidar oluyoruz. Milletimizin liderimize duyduğu güven ve destek ile bugün güçlü bir ülke olarak adımlar atıyoruz. Eski Türkiye’de AK Partimizin inşa ettiği bu istikrar ve güven ortamı maalesef yoktu. İşte bu sistemle bu istikrar ortamını güvence altına alıyoruz” dedi.

“Milletimiz tarih yazacak”

AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı istikrarın öneminden bahsederek konuşmasına devam eden Taş, “Bizim milletimiz kendisini yönetebilecek kişiyi çok iyi seçebiliyor. Bu millet Adnan Menderesi seçti ve ne yaptılar rahmetli başbakanımıza “Yeter söz milletindir” dediği için idam ettiler, şehit ettiler. Bu millet Turgut Özal’ı tek başına iktidara getirdi ne yaptılar zehirlediler. Erbakan başbakan oldu milletimiz için tam güzel işler yapmaya başladı onu da darbeyle durdurdular. Bu millet en son Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek ona sahip çıktı ve 16 yıldır yaptıklarına hepimiz şahidiz. Cumhurbaşkanımızı da 15 Temmuzda hainler öldürmeye çalıştı ancak milletimiz bu oyunlarını bozarak liderine sahip çıktı. Antalya’da doğru düzgün yol yoktu, alt geçit üst geçit yoktu, hastane yoktu alt yapı yoktu bunların hepsi AK Parti ile hızlı bir şekilde şehrimize kazandırıldı. Yine Aksu Devlet hastanemizi biz yapıyoruz. Türkiye’de birçok ilke imza attık cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayan şeyleri 16 yılda ülkemize kazandırdık kazandırmaya da devam ediyoruz. Hükümet olarak dünyanın takip ettiği dev yatırımlara imza atıyoruz. Bugün Dünya’nın en büyük havaalanlarından birisi İstanbul’da inşa ediliyor 50 ülkeye 2 buçuk saatlik mesafede olacak yeni havaalanı ile Türkiye adeta ticaretin kalbi olacak. Elimizdeki imkânları en iyi şekilde kullanıyoruz bizim için önemli olan her zaman milletimizin kazanmasıdır. Türkiye’nin bugün yakaladığı yükseliş hiçbir ideolojik kavgaya, koltuk sevdasına kurban edilmemelidir. Bunun farkında olan herkes istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyerek bugün cumhur ittifakı çatısı altında buluşuyor.”