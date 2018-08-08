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08 Ağustos 2018 10:52

Akaryakıt istasyonu soyguncuları yakalandı

Antalya Döşemaaltı’nda bir akaryakıt istasyonunda silahlı yağma yapan şahıslar yakalandı.

Akaryakıt istasyonu soyguncuları yakalandı

08 Ağustos 2018 10:52


Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonuna, 22 Temmuz Pazar günü gece saat 03.40 sırasında gelen kimliği belirsiz 3 kişi 6 bin 500 TL para ve 35-40 paket sigara çaldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine silahlı yağma olayıyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Döşemaltı ilçesinden Burdur-Bucak yoluna kadar olan şehir polis kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kullandığı aracın plakasına ulaştı. Yapılan incelemelerde kimlikleri tespit edilen araç sahibi Y.Y, kardeşi Y.Y, S.C.Y. ve G.U. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahıslardan 1 adet kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.




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